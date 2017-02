BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA / Oggi, ultime notizie: stop circolazione veicoli inquinanti (17 febbraio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, ULTIME NOTIZIE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ECCO LE CATEGORIE (OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - Dopo l’ultima emergenza smog nella città di Roma, altro blocco traffico auto imposto dal Comune che prova così a far diminuire i livelli di Pm10 nell’aria della Capitale, tornati a livelli di allerta dopo un gennaio critico sul fronte inquinamento. Con l’ordinanza firmata ieri sera dal sindaco Virginia Raggi, il blocco traffico auto per i veicoli più inquinanti è stato ufficializzato per tutta la giornata, dalle 7.30 fino alle 20.30 senza deroghe di orari.Disposte limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti di vecchia generazione. Il divieto di circolazione privata sarà in vigore all'interno della Fascia Verde; ecco le categorie di veicoli interessati dal blocco auto «ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1, ed ‘EURO 2’; autoveicoli alimentati a gasolio ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1’ ed ‘EURO2», come recita l’ordinanza del Campidoglio.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, ULTIME NOTIZIE: NORME PER RISCALDAMENTI (OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - Non solo blocco traffico auto a Roma, ma con l’ordinanza del sindaco Raggi viene estesa l’allerta per tutti i prodotti altamente inquinanti presenti nel territorio cittadino. Per questo motivo, il Campidoglio inoltre ricorda che gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18 gradi: nello specifico, ecco quanto recita il disposto del sindaco Raggi, «Con lo stesso provvedimento si limita il riscaldamento degli edifici a un massimo di 17-18 gradi, escluse scuole, ospedali, cliniche, case di cura e simili». Per quanto riguarda il blocco auto, come stabilito dalla delibera numero 76 dello scorso 28 ottobre 2016, al raggiungimento di cinque giorni di sforamenti si fermeranno gli euro 3 a benzina. E se la situazione non dovesse migliorare si passerà al blocco di tutti i diesel, esclusi gli euro 6.

