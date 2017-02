ELENA CESTE / News, Michele Buoninconti: la difesa, “deluso e ferito da questa decisione” (Quarto Grado, oggi 17 febbraio 2017)

ELENA CESTE NEWS, MICHELE BUONINCONTI DELUSO DALLA NUOVA CONDANNA IN APPELLO (QUARTO GRADO, OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - Nella giornata di mercoledì 15 febbraio, anche la Corte d'Assise di Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione a carico di Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste. Per la Corte, dunque, non solo si sarebbe trattato di un omicidio, a differenza della tesi avanzata con forza dalla difesa dell'ex vigile del fuoco di Asti, ma ad uccidere Elena Ceste sarebbe stato proprio il marito e padre dei suoi quattro figli. Il caso sarà affrontato questa sera dalla trasmissione Quarto Grado, con le ultime novità all'indomani della sentenza di condanna anche in Appello a carico di Buoninconti. Al termine della nuova giornata trascorsa in aula, è stata grande la commozione da parte dei genitori di Elena Ceste, sebbene non possano essere contenti della sentenza per l'omicidio di una figlia, come ovviamente commentato a caldo dal loro avvocato ai microfoni della trasmissione La vita in Diretta. La medesima trasmissione, nella giornata di ieri ha voluto dare la parola ad uno dei legali che compongono la difesa di Michele Buoninconti, l'avvocato Giuseppe Marazzita, il quale prima di spiegare le prossime mosse e lo stato attuale del presunto assassino di Elena Ceste, ha voluto dedicare un pensiero proprio alla famiglia della vittima. "Persone splendide", così le ha definite l'avvocato Marazzita che ha rivelato di avere avuto modo di parlare con i genitori di Elena prima dell'inizio dell'udienza, ribadendo come nei suoi confronti e nei confronti del collega Scolari non abbiano mai manifestato alcuna avversione. La tesi della difesa di Buoninconti non sembra indietreggiare di un passo: anche ieri l’avvocato Marazzita ha ribadito la condizione psichica della vittima tale da indurla a gesti di autolesionismo. “Non lo dicono gli avvocati, ma i consulenti”, ha spiegato. In aula, prima della sentenza Michele Buoninconti non ha parlato. In realtà, come rivelato dal suo legale, l’uomo avrebbe voluto leggere un passo delle Sacre Scritture sul padre. “Io per primo gli ho detto di non farlo perché in genere all’imputato si dice che tutto quello che dirà potrà essere utilizzato contro di lui e questo è sommamente vero per Michele Buoninconti”, ha spiegato Marazzita. Il legale ha ricordato la deposizione che l’imputato fece al termine del processo di primo grado, nella quale spiegava sul piano tecnico perché mai avrebbe dovuto uccidere la moglie Elena Ceste. Dichiarazioni che poi di fatto furono utilizzate contro di lui in quanto nessuno, secondo i giudici, avrebbe potuto rendere una descrizione simile relativa ad un ipotetico strangolamento se non il vero autore del delitto. Di fronte alla nuova condanna, Michele Buoninconti non si sarebbe fatto abbattere, anche grazie alla forza derivante dalla sua forte fede. “Ha anche fiducia nella giustizia italiana. Riteneva che questa fosse la volta buona, è rimasto deluso e ferito da questa decisione”, ha spiegato il suo avvocato. Una sentenza netta, in quanto una conferma della precedente condanna e dalla quale non è stata tolta neppure l’aggravante della premeditazione. Eppure, alla luce del ritardo con il quale la sentenza è giunta, dopo diverse ore di Camera di Consiglio, Marazzita è convinto di essere stati in grado di instillare più di un dubbio sulla colpevolezza del proprio assistito. “La parola finale sarà della Cassazione”, ha chiosato Marazzita, confermando così la volontà della difesa del presunto assassino di Elena Ceste di impugnare la sentenza.

