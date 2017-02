ESTRAZIONE ESSELUNGA 500/ In palio 190 Fiat Lounge: attesa per i numeri vincenti e codici Wow (oggi, 17 febbraio 2017)

ESSELUNGA 500, ESTRAZIONE IN PALIO 190 FIAT LOUNGE: COME FUNZIONA IL CONCORSO (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Appuntamento con l'estrazione settimanale di Esselunga 500, il concorso che mette in palio 190 Fiat Lounge 500 e altri premi istantanei da ritirare in negozio, come cesti, oggetti di design e penne. Oggi, venerdì 17 febbraio, la nuova estrazione con i codici fortunati assegnati dal 9 al 15 febbraio: quelli che sono maturati con la vostra spesa di almeno 30 euro sono riportati in fondo allo scontrino, ma se lo perdete non vi preoccupate. Parteciperete comunque all'estrazione Esselunga 500, perché i codici sono collegati alla Carta Fidaty in possesso. I codici vincenti saranno pubblicati nei negozi Esselunga e sul sito della catena commerciale, dove potrete verificare se i vostri codici sono vincenti: dovrete solo inserire il codice WOW o quello della vostra Carta Fidaty. Questa stessa verifica è possibile anche attraverso l'app Esselunga. Vi ricordiamo che i codici WOW, che sono abbinati al numero di Carta Fidaty e quindi al suo titolare, non possono essere né ceduti né trasferiti a terzi. Se sarete tra i fortunati vincitori, dovrete aspettare sabato 17 e domenica 18 giugno per la consegna delle autovetture: in quei giorni sono stati organizzati da Esselunga e Fiat due eventi presso la Sede Mirafiori Village di Torino. E la consegna avverrà senza alcuna spesa per i fortunati vincitori. In attesa dei codici vincenti, vi facciamo sognare un po': l'auto in palio è la Fiat 500 Lounge special edition 1957, 1.2 benzina da 69 cavalli, il cui valore è di 12.611,34 euro (Iva esclusa). In dotazioni luci diurne Led, Kit Cromo, tetto in vetro fisso, volante in pelle con comandi radio, servo sterzo dual drive, airbag e windows bag, climatizzatore, sistema UConnect touchscreen bluetooth e cruise control.

