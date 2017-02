ESTRAZIONE/ Eurojackpot n 7/2017 di oggi: i numeri vincenti, ecco la combinazione fortunata (17 febbraio)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017, CONCORSO N° 7/2017, LA COMBINAZIONE FORTUNATA - I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono disponibili dopo l'estrazione di oggi e li abbiamo raccolti in diretta per permettervi di controllare la vostra giocata. Se allora l'anticipo Juventus-Palermo non è la vostra priorità serale, potete armarvi di carta e penna, oltre alla schedina giocata, per segnare la combinazione fortunata. In questi casi è molto facile lasciarsi andare tra sogni e desideri, del resto Eurojackpot mette in palio un montepremi in grado di realizzarli e trasformarli quindi in realtà. Se allora avete messo da parte dei progetti, potreste ritrovarvi nella bellissima situazione di doverli riaprire per concretizzarli. Le statistiche, però, parlano chiaro: la Germania è il Paese già fortunato con Eurojackpot e, infatti, le estrazioni sorridono agli amici tedeschi, ma è arrivato il momento di sovvertire i pronostici e cambiare rotta, convincendo la dea bendata a farci visita. Se non avete ancora controllato i numeri vincenti, vi suggeriamo di scorrere in fondo alla pagina per accedere al link nel quale li abbiamo raccolti.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017, CONCORSO N° 7/2017, LE ULTIME CURIOSITÀ - Ritorna l'appuntamento con Eurojackpot: oggi è in programma l'estrazione del gioco che ogni venerdì vi offre la possibilità di portare l'Italia sopra le stelle con il suo ricco montepremi. Il jackpot riparte oggi da 10 milioni di euro, visto che la scorsa settimana sono state realizzate due vincite per quanto riguarda la categoria più ambita, quella del 5+2. Resta comunque un montepremi da sogno ed è a disposizione degli appassionati di tutta Europa. Il concorso è, infatti, esteso a 17 Paesi, quindi la combinazione fortunata può essere indovinata da un cittadino spagnolo, olandese o norvegese. Le categorie di vincita sono tante (12, dal 5+2 al 2+1), quindi, anche se non indovinerete tutti i numeri vincenti, potrete incassare un bel bottino. Sono diverse le strade che potrebbero condurre la dea bendata da voi, speriamo dunque che sappiate farvi trovare pronti con i vostri sogni da realizzare. Non fatelo in piccolo, perché Eurojackpot può stravolgervi la vita e offrirvi scenari che non vi sembrerebbero nemmeno immaginabili. Si tratta del resto di un concorso a cui è semplice partecipare, perché bisogna scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando una schedina da 2 euro, online o in ricevitoria. Se siete particolarmente legati ai vostri numeri preferiti, potete anche "abbonare" la giocata, cioè farla ripetere per almeno due fino ad un massimo di cinque concorsi. Prima di dedicarci all'estrazione di oggi di Eurojackpot, vi ricordiamo quanto è successo in quella della settimana scorsa: i numeri vincenti sono stati: 13 - 23 - 31 - 42 - 44, Euronumeri 2 - 5. La vincita più ricca conquistata in Italia è di poco più di 4mila euro, ottenuta da tre persone. Se volete migliorare l'ultimo risultato "azzurro", allora non vi resta che seguire l'estrazione odierna di Eurojacpot, sperando che vi sorrida. Buona fortuna!

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT DI OGGI, VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017