GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: arma “astrattamente compatibile” con la ferita al collo (Ultime notizie oggi, 17 febbraio 2017)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: PRIMI RISULTATI SULLA PRESUNTA ARMA DEL DELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Dopo alcune settimane di fitto silenzio, iniziano a trapelare le prime informazioni in merito al giallo di Gianna Del Gaudio, l'ex professoressa in pensione sgozzata in circostanze misteriose la notte del 27 agosto scorso. Sono trascorsi ormai quasi cinque mesi dal terribile omicidio di Seriate che vede ad oggi unico indagato a piede libero il marito della vittima, l'ex ferroviere 68enne Antonio Tizzani. In queste settimane di silenzio, si sono svolti tutti gli accertamenti che hanno interessato in modo particolare la presunta arma usata per sgozzare Gianna Del Gaudio e ritrovata qualche tempo dopo l'omicidio, nascosta in una busta delle mozzarelle dietro una siepe, a poche centinaia di metri dalla villetta divenuta la scena del crimine. Dai primi risultati degli esami svolti dai Ris di Parma, come rivela il portale Bergamonews.it è emerso che l'arma - un taglierino dalla grossa lama - sarebbe “astrattamente compatibile” con la ferita al collo riportata dalla vittima e che si è rivelata letale. Dopo il ritrovamento del cutter, avvenuto il 6 ottobre scorso, erano stati eseguiti i primi necessari accertamenti i quali avevano fatto emergere un primo importante colpo di scena: sul manico del taglierino sarebbe stato rinvenuto il Dna di Antonio Tizzani, sul quale sin dall'inizio sono ricaduti i sospetti degli inquirenti. La presunta arma del delitto di Gianna Del Gaudio era stata rinvenuta in un sacchetto insieme ad un paio di guanti bianchi in lattice e ad alcuni resti di cibo. In merito ai guanti, all'interno furono rinvenute tracce di Dna maschile non appartenente ai familiari della vittima e rimasto al momento ignoto, mentre i resti di cibo risultavano compatibili con quello rinvenuto nella villetta di Seriate, la sera del delitto dell'ex professoressa. Tornando all'arma ed al materiale rinvenuto, secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno, si tratta di una piccolissima traccia di materiale ematico compatibile con quello del marito indagato ma non è chiaro se sia sangue, saliva o sudore. Il dubbio sarà sciolto dai successivi esami "irripetibili" e che si svolgeranno nel laboratorio dei Ris alla presenza del genetista Giorgio Portera, consulente della difesa di Antonio Tizzani. La presenza del Dna dell’uomo, dunque, al momento potrebbe dire tutto e niente in quanto occorrerà intanto chiarire la natura stessa della traccia e successivamente escludere che possa essersi trattato di una contaminazione, ovvero del trasferimento sulla presunta arma usata per uccidere Gianna Del Gaudio da un altro oggetto. Questo significherebbe che la traccia ematica dell'indagato non sarebbe finita direttamente sull'arma. Studiando anche la posizione stessa della traccia, occorrerà infine stabilire come sia stato possibile farla arrivare fino a quel punto in cui è stata rinvenuta. Il giallo sul delitto di Seriate, dunque, alla luce delle ultime novità lascia ancora aperte molte domande e gli elementi finora raccolti non aiutano certamente a fare totalmente luce sulla morte dell'ex professoressa 63enne.

