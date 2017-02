GLORIA ROSBOCH / News, Gabriele Defilippi: accolta perizia psichiatrica, si allungano i tempi del processo? (Quarto Grado, oggi 17 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, GABRIELE DEFILIPPI: IL GUP ACCOGLIE LA RICHIESTA DI PERIZIA PSICHIATRICA (QUARTO GRADO, OGGI 17 FEBBRAIO 2017) - All'indomani dall'importante udienza preliminare sul delitto di Gloria Rosboch, la trasmissione Quarto Grado farà il punto della situazione, aggiornando i telespettatori su quanto accaduto in aula. La prima importante notizia emersa dal Tribunale di Ivrea, dove erano presenti tutti gli imputati per il delitto della professoressa di Castellamonte è relativa alla decisione del gup in merito alla richiesta di perizia psichiatrica a carico di Gabriele Defilippi, avanzata dal suo avvocato nella precedente udienza. Richiesta che è stata accolta, scatenando comprensibilmente l'ira dei genitori della vittima. Il padre di Gloria Rosboch, Ettore, come rivela La Stampa online, subito dopo la decisione del giudice avrebbe commentato a caldo: "Me l'hanno ammazzata tre volte, vorrei vedere voi se vi ammazzassero una figlia così". Grande la delusione anche da parte di Marisa Mores, madre della professoressa uccisa il 13 gennaio dello scorso anno e rinvenuta cadavere in una cisterna di Rivara solo 38 giorni dopo. "È soltanto un modo per allungare il processo", ha commentato la donna. In effetti, con l'accoglimento della richiesta della difesa di Gabriele Defilippi, che chiaramente spera di evitare al giovane assassino reo confesso l'ergastolo, i tempi si allungheranno necessariamente. A confermare questa ipotesi è stato anche l'avvocato Gianpaolo Zancan, legale difensore della madre del 22enne, Caterina Abbattista, anche lei a processo con l'accusa di concorso in omicidio. Nel definire molto delicata la questione, l'avvocato ha previsto almeno due mesi affinché vengano valutate con certezza le condizioni psicologiche di Gabriele Defilippi e il difficile rapporto madre-figlio. "E' possibile che il processo slitti in autunno", ha commentato. L'udienza preliminare è stata intanto rinviata al prossimo 3 marzo, quando sarà conferito l'incarico. Successivamente, occorreranno tra i 60 ed il 90 giorni per il deposito della consulenza. Un passaggio decisivo, questo, per il giovane assassino di Gloria Rosboch. Intanto, per quanto riguarda la madre, Caterina Abbattista, dallo scorso novembre ai domiciliari, la sua difesa ha chiesto la revoca ed entro il 19 febbraio tornerà in libertà per scadenza dei termini di custodia. In merito agli altri imputati, il giudice ha accolto il rito abbreviato chiesto dalla difesa di Roberto Obert, con enorme soddisfazione del suo avvocato, Celere Spaziante. Ancora tutto da decidere, invece, sulla richiesta del patteggiamento di 1 anno e 11 mesi avanzato dalla difesa di Efisia Rossignoli, imputata per truffa. La donna, come rivela Repubblica.it, ha parlato ieri in aula spiegando: "Alcune volte era presente anche Caterina quando Gabriele mi chiese di fare la telefonata. Ma era stata zitta". Con le sue parole, dunque la donna di San Giorgio ha avanzato nuove accuse alla madre di Gabriele Defilippi, difesa in aula anche da quest'ultimo.

