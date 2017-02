INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: sisma di 2.4M nel Mar Tirreno (in tempo reale, 17 febbraio 2017, ora 1:47)

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE: SISMA DI 2.4M NEL MAR TIRRENO (IN TEMPO REALE, 17 FEBBRAIO 2017) - A dieci minuti dalla nascita di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, il sottosuolo italiano è stato colpito da un nuovo fenomeno tellurico. La scossa è stata rilevata alle 00:10 e di potenza pari a 2.4 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 39.39 e longitudine 15.42, ipocentro a 251 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 73 km da Cosenza e 91 km da Lamezia Terme. Sul fronte estero, alle 00:20 è stato rilevato un sisma di 4.3M in Hindu Kush, una regione dell'Afghanistan. L'epicentro è stato individuato a latitudine 36.63 e longitudine 71.39, ipocentro a 115 km di profondità. Alle 00:07 è stato rilevato invece un sisma di 3.0M a Baja California, in Messico. I sismografi hanno registrato il fenomeno tellurico a latitudine 31.76 e longitudine 116.28, ipocentro a 12 km di profondità. Secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale di Informazione Terremoti di Golden, negli USA, l'epicentro si trova inoltre a 28 km da Maneadero e 110 km daTijuana, entrambi in Messico.

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE: SISMA DI 2.0M IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (IN TEMPO REALE, 17 FEBBRAIO 2017) - Serata tranquilla quella di ieri per le regioni italiane, che non sono state interessate da fenomeni tellurici al di sopra del livello minimo d'attenzione. L'ultimo episodio è stato rilevato infatti alle 18:36, pari a 2.0M, nella provincia di Ascoli Piceno. L'epicentro è latitudine 42.77 e longitudine 13.24, ipocentro a 12 km. Interessate Arquata del Tronto, Accumoli, Montegallo, Norcia, Acquasanta Terme, Castelsantangelo sul Nera, Montemonaco, Amatrice, Cittareale e Cascia. Alle 17:01 è stata invece colpita la provincia di Macerata da un sisma di 2.1M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.96 e longitudine 13.04, ipocentro a 7 km di profondità. Interessate Visso, Monte Cavallo, Ussita, Preci, Fiordimonte, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Sellano, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Muccia, Serravalle di Chienti, Bolognola, Cerreto di Spoleto e Norcia. Per quanto riguarda l'estero, si segnala invece un sisma di 4.5M che ha colpito le isole Offshore del Guatemala alle 22:48. Epicentro a latitudine 13.55 e longitudine 91.45, ipocentro a 35 km di profondità.

