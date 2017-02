PREVISIONI METEO / Torna la neve al nord, temporali su Liguria e alta Toscana (Che tempo fa oggi, 17 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEVE AL NORD (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Torna la neve a creare allarmismo nella giornata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017. La situazione sarà piuttosto complicata con alcuni momenti anche di preoccupazione al nord del nostro paese che implicheranno l'obbligo delle catene a bordo per esempio per chi viaggia in macchina in autostrada. Si parte dalla prima mattinata quando vedremo neve sulla Valle d'Aosta, alto Piemonte e in Trentino Alto Adige. Le raffiche su queste tre regioni continueranno per tutta la giornata anche durante il pomeriggio e la serata. Le temperature minime saranno attorno ai meno due gradi di Trento e i meno uno di Aosta e Potenza. Le massime invece si aggireranno attorno ai quindici gradi di Cagliari e Bari oltre ai quattordici di Roma, Ancona, Palermo e Catanzaro. Si prevedono dei miglioramenti importanti per temperature e previsioni del tempo per il fine settimana.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TEMPORALI SU LIGURIA E TOSCANA (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Dopo alcuni giorni di tranquillità dal punto di vista meteorologico tornano i temporali oggi venerdì 17 febbraio 2017. Il tutto si concretizza già nella prima mattina sul lato Levante della Liguria e sull'alta Toscana con alcune piccole precipitazioni che invece riguardano soprattutto Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sicuramente la giornata di oggi sarà fresca, ma non di quelle brutte invernali anche laddove pioverà. Attenzione anche al cielo coperto che dovrebbe essere incombente su gran parte dello stivale. Le situazioni di bel tempo, con cielo limpido e sole le vedremo sulle isole Sicilia e Sardegna oltre che su gran parte della Calabria e della Puglia. Sarà comunque una giornata tutto sommato gradevole con temperature miti e un cielo che sembra ben predisposto in vista del fine settimana. Staremo poi a vedere quali saranno le evoluzioni per sabato e domenica cioè domani e dopodomani.

