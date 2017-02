SCIOPERO TAXI / Ultime notizie, protesta anti-Uber a Roma: Milano, disagi in Stazione Centrale (oggi, 17 febbraio 2017)

SCIOPERO TAXI ANTI-UBER: DISAGI IN CENTRALE A MILANO, A TORINO REGOLARI (ULTIME NOTIZIE) - Dopo la durissima giornata di ieri, prosegue anche oggi lo sciopero dei taxi nella città di Milano, con altre proteste che vedranno forma tra Stazione Centrale e i principali aeroporti milanesi, ovvero Malpensa e Linate. I disagi sono ridotti rispetto al blocco quasi totale di ieri pomeriggio, in seguito alle notizie che arrivavano da Roma con la norma anti-Uber rinviata dal decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2017. I tassisti anche oggi si ritroveranno nei maggiori agglomerati di auto bianche, le stazioni e gli aeroporti, anche se la Prefettura garantisce che i disagi saranno ridotti perché sono molti meno gli scioperanti rispetto alla giornata nerissima di ieri. Nonostante lo sciopero ridotto, i passeggeri di Milano comunque oggi si sono riversati sui mezzi pubblici (per fortuna questi senza sciopero) rendendo il venerdì 17 un filino sotto disagio su traffico cittadino. Davanti alla stazione centrale, un tassista portavoce sindacalista ha riferito all’Ansa, «Non siamo noi a non rispettare la legge, bastava rispettare quella che c'era prima». A Torino al situazione invece è regolare, nonostante la giornata di ieri sia stata nera anche sotto la Mole: nessun disagio o sciopero dei taxi nelle stazioni o all’aeroporto di Caselle Torinese. Nei prossimi giorni però torneranno i disagi, già lunedì ci sarà un’assemblea dei delegati di categoria mentre il 21 febbraio una forte delegazione di tassisti andrà a Roma per l’incontro con il ministro Delrio, annunciato ieri.

SCIOPERO TAXI ANTI-UBER, LA PROTESTA A ROMA CONTRO LA NORMA DEL MILLEPROROGHE (ULTIME NOTIZIE) - Le proteste e lo sciopero di massa dei taxi di ieri mattina, ha voluto scatenare l’ira contro le misure sui servizi di noleggio contenute nel maxiemendamento al decreto Milleproroghe. Il maxi emendamento, approvato ieri in Senato, ora passa alla Camera, vede una norma su tutte che sta facendo infuriare la categoria dei tassisti, dopo le notevoli proteste già negli scorsi mesi: in materia di trasporti infatti, il maxiemenamento prevede il rinvio al 31 dicembre 2017 del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC). A questo emendamento si è aggiunto, però, un altro emendamento approvato martedì 14 febbraio in commissione Affari costituzionali al Senato secondo il quale la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea operi fino alla data del 31 dicembre 2017. L’ira e le proteste sono state maggiori a Roma anche se per la giornata di oggi al momento non si segnalano particolari problemi nel centro storico romano o presso l’aeroporto di Fiumicino. La tensione però rimane alta e per questo motivo non è da escludere altre azioni di sciopero forzato come quelle di ieri, sempre che le autorità - già inviperite per i disagi arrecati ieri alla circolazione - non intervengano per intercettare eventuali altri scioperi.

© Riproduzione Riservata.