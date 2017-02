Sciopero treni Liguria/ Trenitalia, oggi 17 febbraio 2017: info, orari e treni garantiti

SCIOPERO TRENI LIGURIA, OGGI 17 FEBBRAIO 2017: TRENI GARANTITI (ULTIME NOTIZIE, INFO E ORARI) - Venerdì 17 nero per uno sciopero treni in Liguria: per una protesta del personale di Trenitalia Direzione Regionale Liguria saranno difficili gli spostamenti con il trasporto ferroviario. I dipendenti di Trenitalia si fermeranno per 8 ore, dalle ore 9.01 alle ore 16.59. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Fast, Orsa. Trenitalia comunica ai paseggeri che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Le modifiche interesseranno esclusivamente i treni regionali e potranno verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Trenitalia, si legge sul sito, prevede "l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori". I pendolari possono chiedere notizie sullo sciopero treni oggi in Liguria presso gli uffici informazioni, quelli di assistenza clienti e le biglietterie. Per legge sono comunque previste fasce di garanzia in caso di sciopero treni. Sono garantiti infatti i servizi minimi del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza. CLICCA QUI PER CONOSCERE I TRENI GARANTITI

SCIOPERO TRENI LIGURIA, OGGI 17 FEBBRAIO 2017: PROTESTA PERSONALE APPALTI (ULTIME NOTIZIE, INFO E ORARI) - Oltre allo sciopero treni in Liguria un'altra protesta interessa oggi Trenitalia. Si tratta di un'agitazione del personale degli appalti ferroviari della società Sinergie servizi integrati operante negli impianti di Napoli centrale e Salerno Lotto 1 Trenitalia (ex Lotto 8). I dipendenti si asterranno dall'intero turno di lavoro. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas-Orsa. Sempre nel settore degli appalti ferroviari è stato proclamato oggi un altro sciopero. Si fermerà anche il personale degli appalti ferroviari della società Sinergie servizi integrati operante nella regione Campania. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fast mobilità, Confsal. I dipendenti della società si asterranno per mezzo turno di lavoro, per la prima metà della prestazione lavorativa. E' stato revocato invece lo sciopero oggi, sempre nel settore degli appalti ferroviari, dei dipendenti della cooperativa L'Operosa. La protesta era stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti dalle ore 9.01 alle ore 17.00.

