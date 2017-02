Tiziana Cantone / Video hard, indagato il fidanzato: la mamma, “ha plagiato mia figlia” (Oggi, 17 febbraio 2017)

TIZIANA CANTONE, LA MAMMA ACCUSA: “SERGIO HA PLAGIATO MIA FIGLIA” (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Tiziana Cantone, le inchieste sono ancora in corso e il caso è tutt’altro che chiuso. Resta il dolore, quello della madre Maria Teresa Giglio, degli amici di Tiziana e di tutti coloro che con la triste storia di cyberviolenze e insulti subite dalla 31enne campana si sono impressionati per l’intero svolgimento del processo negli scorsi mesi. Il suicidio della ragazza dopo i video hard non hanno lasciato in pace ovviamente la madre che con la figlia ha lottato per un anno intero per ottenere giustizia, visto che quelle immagini non le ha diffuse Tiziana e proprio su quelle si indaga ancora. Lo sblocco del cellulare tre giorni fa ha permesso la svolta decisiva, con il materiale contenuto che potrà essere molto utile in vista delle prossime decisioni degli inquirenti: con la prima di queste, il fidanzato di Tiziana Cantone, Sergio Di Palo, è stato indagato per calunnia e altri ancora potrebbero essere raggiunti da avvisi di garanzia nei prossimi giorni. Quello stesso Sergio che qualche mese fa la mamma di Tiziana bollava in questo modo: «È stata plagiata dal suo ex fidanzato. Mia figlia era fragile. Non aveva mai accettato di essere stata abbandonata dal padre. È per queste ragioni che quei ragazzi, in appena un anno, l'hanno condotta alla morte. Anche se in quella cantina dove si è tolta la vita Tiziana era da sola, moralmente, a tirarle il cappio intorno al collo sono stati l'ex fidanzato e quelli che ne hanno approfittato». Intervenendo ancora ieri a La Vita in Diretta, la madre di Tiziana Cantone ha voluto commentare le ultime svolte della Procura di Napoli: «Non è stata presa in considerazione come essere umano ed è questo che mi ha fatto molto male», ha aggiunto. La vicenda, a detta della madre di Tiziana Cantone, non è ancora del tutto chiara: «A divulgare i video non è stata mia figlia, lei è sempre stata molto riservata, voglio chiarire che mia figlia non ha divulgato queste cose». La ragazza è stata in terapia prima dell'inizio del suo incubo, a causa del forte trauma legato alla morte del nonno materno, l'unica figura maschile.

TIZIANA CANTONE, INDAGATO IL FIDANZATO SERGIO DI PALO (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - La seconda svolta in due giorni sul caso Tiziana Cantone: dopo lo sblocco del suo smartphone, ora arriva la svolta anche giudiziaria. Al fidanzato Sergio Di Palo è stato notificato un atto giudiziario per: l’ex di Tiziana Cantone risulta dunque indagato dalla Procura di Napoli per il reato di calunnia, con le prove decisive che hanno fatto scattare la mossa degli inquirenti che proverrebbero proprio dai materiali contenuti nell’iPhone di Tiziana. Di Palo è stato indicato dalla madre della bella trentunenne di Mugnano come colui che avrebbe indotto la figlia a girare filmini hard con uomini diversi e da cui è nata tutta la vicenda che ha portato fino al suicidio della Cantone. In una delle due indagini dunque la svolta decisiva: resta l’altro filone, quello per istigazione al suicidio, dove però le possibilità di andare oltre alle accuse della famiglia Cantone pare assai difficile, perché molto complesso da dimostrare un coinvolgimento di qualche amico o dello stesso fidanzato di Tiziana ad fare arrivare la ragazza fino all’estremo gesto.

