Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: altra polizza a nome di Virginia Raggi. Strage in Valle d'Aosta (17 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CONTINUA LA DIATRIBA INTERNA AL PD - Torna a parlare della questione che ruota attorno al ruolo di segretario Pier Luigi Bersani, e lo fa in una missiva indirizzata non solo a Renzi, ma anche a tutti coloro che lo sostengono. Per uno dei capi storici del PD, le continue recriminazioni operate non solo non servono alla ricomposizione della crisi interna, ma ricordano quel "vecchio partito" che aveva fatto allontanare gli elettori. Bersani chiede a tutti di fermarsi per riflettere, una riflessione che non può essere vincolata a date di calendario, o scadenze che allo stato attuale sembrano "altamente personalizzate". L’apertura di Bersani segue la dura reprimenda dello stesso Bersani, che ieri aveva ipotizzato una scissione a breve, toccherà adesso attendere la risposta dei "Renziani", corrente che allo stato attuale è in forte maggioranza all’interno del partito.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). CITTA' BLOCCATE DALLA PROTESTA DEI TASSISTI - Una protesta spontanea e non autorizzata, questo è quello che è avvenuta quest’oggi in molte centri italiani, dove i tassisti hanno scioperato contro una norma che definiscono "fatta ad hoc" per le società di noleggio con conducente. La norma di fatto equipara le licenze di NCC a quella dei tassisti, con quest’ultime che però sono state acquistate nel passato anche per centinaia di migliaia di euro. Molti i disagi per gli utenti, utenti che ad esempio oggi a Linate hanno trovato la corsia dei taxi totalmente vuota. Impressionante poi quello che sta succedendo in queste ore a Roma, dove un migliaio di tassisti si sono dati appuntamento in via del Risorgimento, di fatto bloccandola. Sulla situazione si è interessato il "garante degli scioperi", che immediatamente ha chiesto lumi ai prefetti delle città interessate.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, SPUNTA UNA TERZA POLIZZA A NOME DI VIRGINIA RAGGI - Sembra che non finiscono mai le sorprese legate alle polizze vita intestate al primo cittadino di Roma. Gli inquirenti oggi hanno reso noto che le polizze non sono 2 ma 3, con la terza accesa il giorno dopo l‘iscrizione a registro degli indagati della Raggi. Tutte e tre sono state pagate da Salvatore Romeo, che sentito dagli investigatori ha motivato l’accensione degli strumenti finanziari, con la sua volontà di "esprimere vicinanza al sindaco". In tale contesto spicca la presa di posizione della Raggi, che messa al corrente della terza polizza ha dichiarato di voler denunciare Romeo. Intanto è giallo su una cassetta di sicurezza nella "disponibilità" di Romeo, il forziere di una banca romana è stata svuotato il giorno dopo l’arresto di Marra, alle domande degli investigatori Romeo ha dichiarato di "non ricordare" cosa la cassetta di sicurezza contenesse.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). VALLE D'AOSTA, STRAGE: MORTI QUATTRO ALPINISTI - Quattro alpinisti, tutti italiani, sono morti quest’oggi a causa del crollo di un lastrone di ghiaccio. Il crollo che è avvenuto nella mattinata, ha interessato la parete dove i 4 si stavano arrampicando, parete ubicata vicino la cascata di ghiaccio di "Bonne Année" nelle adiacenze di Gressoney-Saint-Jean. I 4, due uomini e due donne erano esperti scalatori, e provenivano dalle province di Massa Carrara e di La Spezia. L’incidente è il secondo avvenuto in pochi giorni nella zona, altri 4 sciatori erano morti infatti in alta val Savoia in territorio francese, anche in quel caso come in quello odierno, il crollo era avvenuto a causa dell’innalzamento della temperatura.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). IL RITORNO DI ZEMAN - Sarà Zdenek Zeman ad allenare il Pescara fino alla fine del campionato attuale, l’allenatore boemo prende il posto di Oddo, allontanato dalla presidenza abruzzese, stante la situazione disperata in classifica della squadra. Il "vecchio leone" è già giunto a Pescara, e probabilmente sarà lui a dirigere domenica la squadra nell’importante sfida salvezza contro il Cagliari. All’allenatore sarà riconosciuto uno stipendio di centomila euro per quest’anno, e di quattrocentomila per la stagione prossima, una stagione che la sua squadra probabilmente giocherà nel campionato cadetto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI,PRIMA MEDAGLIA ITALIANA AL MONDIALE - E finalmente arriva la prima medaglia per la spedizione femminile di sci, impegnata ai mondiali di St. Moritz, certo una medaglia solo del materiale meno pregiato, ma per come si era messo lo svolgimento della rassegna iridata essa vale quanto l’oro. A conquistarla Sofia Goggia nella discesa libera, vinta dalla Worley. Dopo la prima manche la Goggia era seconda, ha sciato però nella seconda manche con molta attenzione allo scopo di non cadere in nessun errore, e alla fine ha dovuto lasciare il secondo gradino del podio alla francese Shiffrin. Immediatamente dopo il podio grande affermazione per l’altra italiana Federica Brignone, che conquista la famigerata medaglia di legno, facendo fermare il cronometro a soli diciotto centesimi di secondo dalla sua compagna di squadra.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ALESSANDRO FLORENZI STAGIONE FINITA - Dovrà andare nuovamente sotto i ferri Alessandro Florenzi, a causa della probabile rottura del crociato del ginocchio sinistro, ginocchio che già lo aveva portato in sala operatoria ad ottobre scorso. il forte giocatore della Roma si è fatto male allenandosi con la Primavera, squadra alla quale era stato aggregato per ricercare la forma fisica ottimale, al rientro dall’infortunio. Florenzi oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito, esami che comunque non sono stati del tutto esaustivi visto il gonfiore che attanagliava l’articolazione. Domani il giocatore sarà sottoposto a visita esplorativa dal professor Mariani, se le risultanze dovessero essere infauste, cosi come si teme, non si esclude che sempre domani si possa procedere all’intervento, che sarà effettuato probabilmente in artroscopia.

