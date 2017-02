VERONICA PANARELLO / News, Lorys Stival: rese note le motivazioni della sentenza, “dolo d’impeto” (Quarto Grado, oggi 17 febbraio 2017)

VERONICA PANARELLO NEWS, LORYS STIVAL: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Il caso di Lorys Stival sarà approfondito questa sera nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, che porrà l'accento sulle motivazioni della sentenza di condanna di Veronica Panarello. Era lo scorso 17 ottobre quando il gup Andrea Reale pronunciava la sentenza con la quale condannava a 30 anni di reclusione la giovane mamma di Santa Croce Camerina, ritenuta l'autrice del delitto del piccolo Lorys, "al di là di ogni ragionevole dubbio". Lo stesso giudice, come riporta La Stampa online, all'interno delle motivazioni ha anche spiegato cosa avrebbe portato all'assassinio del figlio primogenito di appena 8 anni, consumatosi nell'abitazione di Veronica Panarello la mattina del 29 novembre 2014. Per il gup si sarebbe trattato di "un dolo d'impeto", nato dopo il rifiuto di Lorys Stival di andare a scuola e da una successiva lite esplosa con la madre, il cui contenuto lo conoscerebbe solo quest'ultima. L'omicidio, dunque, sarebbe avvenuto nell'ambito di un "impulso incontrollabile" da parte di Veronica Panarello, tale da escludere la premeditazione. All'interno delle motivazioni, il giudice si è soffermato anche su un punto fondamentale affrontato nel corso del processo di primo grado e relativo alla salute mentale della donna, alla luce delle perizie mediche alle quali è stata sottoposta. A tal fine è stata avanzata la tesi del "figlicidio per vendetta". La difesa di Veronica ha sempre tentato di dimostrare l'incapacità di intendere e volere della propria assistita, ma a tal proposito il gup Reale ha evidenziato solo dei tratti disarmonici della personalità, oltre ad una "labilità emotiva". Nessun disturbo dell'area psicotica, della coscienza e delle percezioni, dunque, ma solo dei disturbi narcisistici riconducibili al bisogno di considerazione della donna, legato alle sue problematiche strettamente connesse alla sua infanzia difficile. Nel lungo documento depositato lo scorso 13 febbraio, inoltre, si fa luce anche sulla posizione del suocero Andrea Stival, nonno paterno di Lorys, tirato in ballo da Veronica Panarello nel corso della sua ultima versione. A detta della mamma condannata per il delitto del figlio, il suocero - con il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale - sarebbe il vero autore dell'omicidio di Lorys. Per il giudice, tuttavia, l'uomo sarebbe del tutto estraneo ed alla luce delle gravissime accuse della Panarello avrebbe trasmesso alla procura gli atti per calunnia nei confronti del nonno di Lorys Stival. Sotto accusa, secondo il gup, le numerose menzogne, dal falso alibi alle copiose versioni fornite, passando per le numerose contraddizioni, fino ai tentativi di accusare altre persone e alla condotta spregiudicata avuta da Veronica Panarello anche in aula. Per questo calzerebbe a pennello la definizione di "lucidissima assassina" affibbiatale dal Riesame. La parola ora passerà alla difesa della donna, rappresentata dall'avvocato Francesco Villardita, il quale ha a disposizione 45 giorni per ricorrere in Appello.

© Riproduzione Riservata.