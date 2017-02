Venerdì 17/ Porta jella o è un portafortuna? Dalle tradizioni popolari alle credenze esoteriche (oggi, 17 febbraio 2017)

VENERDÌ 17, ATTIRA LA JELLA O E' UN PORTAFORTUNA? DALLE TRADIZIONI POPOLARI ALLE CREDENZE ESOTERICHE (17 FEBBRAIO 2017) - I superstizioni sapranno già tutto quello che riguarda il fatidico Venerdì 17, da sempre considerato il giorno porta sfortuna per eccellenza. Non sarà quindi un fine settimana come gli altri per gli amanti delle credenze popolari, anche se rimane un fenomeno interessante da scoprire per tutti in generale. Venerdì 17 ha conquistato il titolo di giorno più nefasto grazie alla cultura greca e latina, e di conseguenza quella cristiana. Secondo gli archivi religiosi, infatti, il 17 è il giorno in cui sarebbe morto Gesù Cristo, mentre nel Vecchio Testamento corrisponde al giorno in cui è avvenuto il Diluvio Universale. Nello specifico l'Arca di Noè venne colpita dall'ira funesta divina il 17 febbraio. I pitagorici invece vedono nel 17 un numero da evitare, perchè racchiuso fra due numeri considerati perfetti, ovvero il 16 ed il 18. Per quanto riguarda le epoche latine, invece, il 17 è collegato ad una sconfitta subita da Teutoburgo nel 9 d.C. contro il tedesco Erminio, il numero di una delle navi che affondarono in quell'occasione. In epoca antica, inoltre, i romani non usavano riportare sulla lapide il numero 17 scritto in modo normale secondo il loro alfabeto, ovvero XVII ma con l'anagramma VIXI, ovvero "morto".

VENERDÌ 17, ATTIRA LA JELLA O E' UN PORTAFORTUNA? IL SIGNIFICATO CABALISTICO (17 FEBBRAIO 2017) - Dal punto di vista spirituale, tutti i numeri hanno sempre assunto un significato ben preciso nella numerologia, divinazione, ed esoterismo in generale. Il numero 17, infatti, ha un significato iniziatico che risale al mito dei Cavalieri Templari. Secondo la tradizione Kabbalah, la Creazione dell'Universo sarebbe invece avvenuta nel 3761 a.C, il giorno 17 ottobre. Curiosità: la somma dell'anno dà 7. Per quanto riguarda i Tarocchi, il 17 rappresente l'equilibrio fra la Creazione e l'Uomo ed ha un valore positivo. Lo stesso significato si incontra nella Cabala, dove il 17 rappresenta un numero benefico ed è il risultato della somma numerica di tre parole ebraiche in tov, ovvero "buono". Nella tradizione cristiana, il numero 17 è dato dalla somma dei sedici lati della stella a 8 punte che si trova sul capo di Maria più uno centrale. Se invece si scompone il numero, avremo 1, il significato di Essere Unico in relazione con la Potenza Suprema o Centro Mistico, e 17, ovvero la Sapienza.

