ALLERTA METEO / Previsioni: Sole al nord, neve al centro, pioggia al sud (Com'è il tempo oggi, 18 febbraio 2017)

ALLERTA METEO: GIORNATA DI SOLE SUL NORD ITALIA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, sabato 18 febbraio 2017, riporta il sole sullo stivale italiano dopo due giorni di pioggia sparsa e situazioni anche un po' complicate. Si parte dalla mattina quando il sole sarà presente su tutto il nord e al sud. Le perturbazioni saranno infatti tutte circostanziate al centro con dei temporali sulla capitale Roma e pioggia sparsa su Campania, alta Puglia, Marche e parte della Calabria del nord. Le temperature massime andranno a colpire Cagliari, Bari e Palermo con quindici gradi centigradi mostrati dal termometro. Situazioni a doppia cifra anche a Roma con quattordici gradi di massime così come a Firenze, tredici a Genova, dodici a Venezia, Trieste e Ancona. Durante il pomeriggio la pioggia però si sposterà prepotentemente anche al sud con pioggia anche su Molise e Basilicata. Il tempo continua quindi ad essere un po' variabile, anche se la strada verso la primavera è già stata tracciata.

PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE AL CENTRO ITALIA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Scatta di nuovo l'allarme sul centro del nostro paese per la giornata di oggi sabato 18 febbraio 2017. Le previsioni del tempo infatti evidenziano la presenza di raffiche di neve per tutta la giornata anche se per fortuna non con grandissima intensità. Nevicherà anche nell'alto Trentino Alto Adige con la mattina che però sarà caratterizzata soprattutto dalla nebbia. Le temperature peggiorano rispetto agli ultimi giorni con l'inverno che torna a farsi sentire prepotente. Le minime infatti arriveranno a toccare i meno quattro di Trento con meno tre ad Aosta e Bolzano. Per il resto del nostro paese però il termometro dovrebbe comunque segnare sempre e comunque temperature sopra lo zero. Staremo a vedere poi come andranno le cose anche la domenica quando la situazione dovrebbe ancora una volta portare neve sia nel centro Italia che nell'altro Trentino. Staremo a vedere quali saranno le prossime evoluzioni.

© Riproduzione Riservata.