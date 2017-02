AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: brutto incidente sull'A26 con km di coda (ultime notizie in tempo reale, oggi 18 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017). BRUTTO INCIDENTE SULL'A26,SCONTRO TRA CAMION E CORRIERA - La giornata di ieri è stata teatro di un bruttissimo incidente sull'A26 nel pomeriggio che ha portato al condizionamento del traffico anche per tutta la serata. Si sono scontrati un camion e una corriera come racconta Il Secolo XIX nella sua edizione online. Ieri però la situazione è stata veramente complicata con la formazione di addirittura cinque chilometri di coda che hanno portato alla chiusura del tratto tra Arenzano e Mansone. Il tamponamento è arrivato in galleria e la corriera in questione era un pullman appartenente alla linea Atp. Il tutto ha portato all'arrivo sul luogo del personale delle autostrade e anche della croce rossa di Arenzano con tre feriti per fortuna nessuno grave. Comunque l'autobus è stato evacuato per il rischio di un possibile incendio. La situazione è stata sistemata nella serata, probabilmente non dovrebbero esserci delle complicazioni nella giornata di oggi sabato 18 febbraio 2017.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017). CODE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO - Anche nella notte appena passata abbiamo visto diversi lavori in corso con cantieri aperti fino alla mattina di questo sabato 18 febbraio 2017. La situazione è stata veramente complicata sull'A4 Torino-Brescia al km 129.8 direzione Trieste con una lunga coda tra il nodo di Pero e Cormano che si potrebbe prolungare fino alle prime ore di questa mattina. Sull'A3 Napoli-Salerno sono poi stati chiusi il tratto Salerno-Cava dei Tirreni al km 42.8 e l'uscita Pompei al km 21.9 fino alle ore sei di questa mattina. Questo avrebbe portato a situazioni particolari legate anche al fatto che ci siamo trovati di fronte a code fino alle prime ore di questa mattina. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni legate proprio a questo disagio e se ci saranno altre situazioni del genere durante l'arco della giornata di oggi sabato 18 febbraio 2017.

