CARNEVALE DI VENEZIA 2017 / Il volo dell'Angelo: sarà Claudia Marchiori a conquistare l'abbraccio del Doge (oggi, 19 febbraio 2017)

CARNEVALE DI VENEZIA 2017, IL VOLO DELL'ANGELO: SARA' CLAUDIA MARCHIORI A CONQUISTARE L'ABBRACCIO DEL DOGE (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Laguna ancora in festa grazie al Carnevale di Venezia 2017, un evento imperdibile che riempie l'ex fulcro della Serenissima di turisti e visitatori, oltre che di colori, musica e divertimenti. Continua che per oggi, domenica 19 febbraio, la tradizione veneziana grazie al Volo dell'Angelo e la sfilata delle contrade. L'emozionante evento accoglierà ed elettrizzerà il pubblico di Piazza San Marco a partire dalle 12 di oggi. Un'ora dedicata alle rievocazioni storiche in costume e delle musiche popolari, in attesa dello svolo che porterà l'Angelo dritto fra le braccia del Dolge e degli spettatori. Quest'anno, la kermesse festaiola sarà presente in apertura all'aeroporto di Venezia per il taglio ufficiale del nastro, per poi terminare con l'atterraggio previsto sulla pista arancione che è stata allestita in Piazza San Marco. Come vuole la tradizione della città, l'Angelo di Carnevale 2017 sarà Claudia Marchiori, ovvero la Maria che ha vinto la manifestazione dell'anno scorso e che verrà sostituita dalla campionessa decretata grazie alla Sfilata delle Marie che si è svolta ieri. La studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia è quindi pronta per fare il suo bagno di folla e dare ufficialmente il via ai festeggiamenti del Carnevale di Venezia 2017. A partire dalle 11:00 invece, come succederà fino al prossimo 22 febbraio, la piazza principale della città lagunare si trasformerà in Vanity Af-fair, un grande palcoscenico dove verranno raccontate le eccellenze di Venezia, le sue tradizioni e la storia, ed anche ai mestieri. Gli artigiani locali potranno infatti allestire il proprio spazio di fronte al Museo Correr e tra le due Ali Napoleoniche, per rievocare l'aria che si respirava durante la Repubblica Serenissima. L'evento è voluto da Marco Maccapani, il direttore artistico del Gran Teatro della Fenice e dallo scenografo Massimo Checchetto.

© Riproduzione Riservata.