DR. WILL HAYWARD / E' morto Warren Frost, l'attore di Twin Peaks: aveva 91 anni (oggi, 18 febbraio 2017)

DR. WILL HAYWARD DI TWIN PEAKS, MORTO L'ATTORE WARREN FROST: AVEVA 91 ANNI (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) -La morte di Warren Frost ha reso tristi tutti i fan della serie I segreti di Twin Peaks, che nel corso degli anni avevano imparato ad amare il carattere del mitico Dr. Will Hayward. L'attività da attore di Warren Frost, però, non si è limitata alla serie di David Lynch: Frost ha infatti recitato in Seinfeld vestendo i panni del padre di Susan Henry Ross, nonché in programmi televisivi popolari come Matlock dove ha interpretato in ben 17 episodi Billy Lewis, il cognato di Matlock; partecipazioni di Frost si contano anche in The Larry Sanders Show, Avvocati a Los Angeles e Quantum Leap. Per quanto riguarda la sua vita privata, morto a Middlebury, a 91 anni di età, Warren Frost era con la 68enne Virginia, dalla quale aveva avuto 3 figli: Mark, Scott e Lindsay Frost, che gli avevano regalato 3 nipoti.

DR. WILL HAYWARD DI TWIN PEAKS, MORTO L'ATTORE WARREN FROST: AVEVA 91 ANNI (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Warren Frost, l'attore che impersonava il Dr. Will Hayward di Twin Peaks, è morto all'età di 91 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato uno dei suoi tre figli, Mark, co-creatore e sceneggiatore della serie di David Lynch giunta alla sua terza stagione. In un messaggio Mark Foster ha detto:"Siamo addolorati oggi di dover annunciare la scomparsa del nostro caro vecchio padre, Warren Frost. Dalle rive Normandia durante il D-Day e nel corso della sua carriera di 50 anni sul palcoscenico e nello schermo, è rimasto lo stesso ragazzo umile del Vermont che ci ha insegnato che un vita dedicata a raccontare il giusto tipo di verità può fare una reale differenza nella vita degli altri. Siamo grati di averlo condiviso con il mondo per tutto il tempo come abbiamo fatto". Mark Foster era riuscito a convincere il padre a indossare nuovamente il camice del Dr. Will Hayward nonostante la malattia dopo una lunga assenza dalle scene.

