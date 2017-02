ESTRAZIONE/ Del Lotto di oggi, 18 febbraio e Superenalotto: numeri vincenti! (conc, 21/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E LE REGIONI PIÙ FORTUNATE - Ancora pochissimi minuti prima di scoprire i risultati della nuova estrazione di Lotto e 10eLotto, senza dimenticare ovviamente il Jackpot del SuperEnalotto ed il suo fantastico bottino. In attesa, tutti gli appassionati ed i giocatori più assidui faranno bene a non distrarsi eccessivamente e rimanere concentrati sul mondo dei giochi Sisal. In vostro aiuto, la nostra Rubrica vi parlerà delle 5 maggiori vincite regionali maturate nell'ultimo appuntamento con il Lotto. Inutile da dire che in testa troviamo ancora una volta la Lombardia, con un incasso che sfiora i 2,5 milioni di euro grazie ad oltre 43 mila vincite. Si ferma poco più distante, almeno per quanto riguarda l'ammontare finale, la seconda Campania, che registra oltre 20 mila vincite per un totale di quasi 2 milioni di euro. A seguire la Sicilia con più di 17 mila tagliandi fortunati, ma con un bottino inferiore agli 1,4 milioni di euro conquistati dal successivo Veneto, che si ferma prima delle 17 mila vincite. Infine il Piemonte, dove l'incasso ha superato il milione di euro, per un totale di 16.361 biglietti vincenti.

Clicca sul pulsante > qui sotto per i numeri vincenti del 10eLotto, Superenalotto e Lotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 18 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 21esima attesa puntata di fine settimana e metà febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il ventunesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 21/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare al simpatico vincitore di Fiumefreddo, in provincia di Catania. Dieci numeri azzeccati e un milione di euro portati a casa: è il colpo messo a segno da un giocatore del 10eLotto di Fiumefreddo di Sicilia, quattro giorni fa. Si festeggia invece a Bariano, Bergamo, e a Fondi, in provincia di Lantina, nel concorso di giovedì scorso: due vincite da quasi 32mila euro al 10eLotto, entrambe realizzate con una giocata Oro da 2 euro su altrettante estrazioni in modalità frequente. Sul podio anche la vincita centrata a Ribera, in provincia di Agrigento: con una giocata Oro da 6 euro su un'estrazione frequente, un fortunato giocatore ha indovinato tutti e 6 i numeri, portando a casa quasi 16mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto, di ritorno alla normalità dopo la “sbandata” romantica per San Valentino. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 21esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 134 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 103 e 99 tornate, a Torino invece l’11 non si vede da ben 95 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): RINVIO LOTTERIA SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 90.500.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2016 con il risultato delle grandi vincite arrivate dagli studi di Sisal e Agipro. Oltre 66,6 milioni di vincite per un totale che supera gli 810 milioni di euro, di cui 297 arrivati grazie alle vincite con punti 2. È il bilancio del primo anno del nuovo SuperEnalotto, partito - come ricorda una nota Sisal - il 2 febbraio 2016. Nello stesso periodo (fino al 2 febbraio 2017) sono state assegnate oltre 2 milioni di vincite immediate (altra novità della nuova formula, insieme al 2) per un totale di oltre 53 milioni di euro. Il 27 ottobre 2016, inoltre, è stata vinta la cifra più alta mai assegnata nella storia del gioco a un unico vincitore: 163,5 milioni di euro guadagnati con il 6 centrato a Vibo Valentia. L’importo medio di giocata, continua la nota, è “minimo”: «Il 71,5% delle schede ha un importo massimo di 2 euro, il 96,9% delle schede ha un importo massimo di 5 euro», si legge nel report di AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 90,5 milioni di euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - Siamo finalmente giunti all'ultima giornata di concorsi per Lotto e 10eLotto, che si svolgeranno questa sera, per la gioia di tutti i giocatori. Milioni gli italiani appassionati dei due giochi Sisal e che anche per oggi si troveranno sui blocchi di partenza, pronti per lo scatto finale della corsa ai premi. Continuano intanto i festeggiamenti di tutti gli appassionati che nell'ultimo appuntamento sono riusciti a conquistare le quote in palio. Capofila per ora il 10eLotto grazie a Fondi, (Latina) e Bariano (Bergamo), dove due fortunelli si sono aggiudicati il premio da circa 32 mila euro, grazie alla modalità frequente e opzione Oro. Secondo posto per Ribera, nell'agrigentino, dove un giocatore ha indovinato 6 numeri su 6 in estrazione frequente e con Opzione Oro, intascandosi circa 16 mila euro. Per quanto riguarda il Lotto, invece, si fa festa nella provincia di Imperia, dove sono finite le due vincite più alte del concorso. Sorridono Sanremo e Ospedaletti con un terno secco su Torino del valore di 23.750 euro, vincite gemelle che sono state realizzate, pari valore del premio, anche a Pordenone e Moncalieri. Un altro terno su Palermo è finito a Ventimiglia per un bottino da 16.500 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - I numeri vincenti del Lotto ci sveleranno grazie al concorso di questa sera quali saranno i vincitori che riusciranno a conquistare le quote messe in palio. Se saremo fra chi griderà vittoria oppure no lo scopriremo solo fra qualche ora, mentre molti giocatori raggiungono i punti Lotto preferiti per fare la loro giocata. Chi adora fare la propria puntata online ha di sicuro già registrato la propria schedina e magari sa già se ha vinto o meno grazie alle estrazioni frequenti e Lotto ogni 5', che permette di scoprire immediatamente se abbiamo vinto. Per tutti coloro che sono invece indecisi sui numeri da giocare, la nostra Rubrica ha trovato per oggi una notizia interessante. Cosa ci dirà la smorfia napoletana? In un mondo di selfie e scatti, milioni di persone hanno ormai l'abitudine di fotografare se stessi, gli amici e qualsiasi situazione o oggetto nei momenti più disparati. A dare la possibilità ad una 20enne della Polonia di raggiungere la fama è stata invece la sua scelta di non mostrare mai il proprio volto. In tre anni, la ragazza ha superato i 100 mila follower e le 400 foto, ma in tutte si possono vedere al limite i suoi amici o qualche particolare, come un occhio, i capelli, le labbra. Abbiamo la fotografia, 12, il volto, 20, l'identità, 56, il dettaglio, 38, e la curiosità, 8. Come Numero Oro scegliamo invece la condivisione, 5. Abbiamo vinto? Ancora un po' di pazienza e scopriremo quali sono i numeri vincenti di oggi.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - 90,5 milioni di euro: questo il bottino che il Jackpot prevede per il concorso del SuperEnalotto di oggi. Un montepremi da fare invidia a tutto il mondo, a pochi passi di distanza dai 94 milioni vinti nel 2012 a Catania. In attesa di scoprire le quote che verranno messe in palio questa sera, diamo invece una sbirciata alla statistica dell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal. I premi si presentano ancora una volta tendenti al ribasso: in molti casi hanno raggiunto i minimi storici. Nonostante questo particolare, la vincita più alta dell'ultima estrazione, conquistata dal 4+, ha donato i suoi 29.773 euro a quattro fortunelli. Otto giocatori hanno invece realizzato il premio del 5, pari a 21.762,07 euro, mentre 102 tagliandi vincenti si sono aggiudicati 2.366 euro messi in palio dal 3+. Scende ulteriormente il 4, che ha distribuito 297,73 euro a ciascuno dei 593 vincitori, mentre 23,66 euro cadauno sono finiti a 22.527 vincitori. 5,02 euro per il 2, indovinato da 329.954 ed altrettanti, arrotondati a cifra intera, per lo 0+ conquistato da 21.276 giocatori. Per quanto riguarda le altre due quote standard dei SuperStar, si segnalano infine 1.525 biglietti vincenti per il 2+ ed il suo premio da 100 euro, mentre 9.685 sono i vincitori che si sono aggiudicati i 10 euro abbinati all'1+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - E per spendere il Jackpot? Certo, l'estrazione del SuperEnalotto di oggi non c'è ancora stata, ma molti giocatori sono già proiettati nel futuro. Chi si immagina mentre taglierà il traguardo, chi mentre stappa una bottiglia di costoso spumante e chi invece si immagina già su di un'isola tropicale. Sognare non costa nulla, quindi perché non farlo mentre attendiamo il risultato dell'estrazione di questa sera? Intanto, vediamo cosa ci propone KickStarter oggi, grazie a progetti, idee e soluzioni ad ampio raggio. L'innovazione di Jeremy Smith è semplice, pratica ed essenziale, oltre ad interessare qualsiasi persona e situazione. Instantly permette infatti di risolvere il problema della luce notturna, adatta per esempio per i bambini o anche per noi, magari mentre stiamo cercando le chiavi di casa al buio. Ci sono tante situazioni in cui ci ritroviamo infatti a fare slalom fra i mobili, nel tentativo disperato di raggiungere l'interruttore. Instantly non permetterà solo di avere una luce aggiuntiva, erogata dalla parte inferiore dell'interruttore, ma anche di cambiare la placca della nostra presa in pochi istanti, semplicemente sostituendo la cover. Potremo così avere una luce in più, da sfruttare in ogni situazione e dotata di tre modalità, spenta, accesa e soffusa. Sette giorni di tempo per poter aderire ad un progetto da non perdere, mentre scopriamo quali sono i numeri vincenti di oggi.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (dalle 20:20)