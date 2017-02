INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse Puglia: sisma M 2.2 a Foggia (in tempo reale, 18 febbraio 2017, ore 2:00)

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE IN PUGLIA: SISMA DI 2.2M IN PROVINCIA DI FOGGIA (IN TEMPO REALE, 18 FEBBRAIO 2017) - Poco prima della mezzanotte una scossa di terremoto ha colpito la Puglia e in particolare la provincia di Foggia: il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 23:57. L'epicentro del terremoto, che è stato di magnitudo M 2.2. sulla scala Richter, è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.52, longitudine 15.33 e ad una profondità di 8 chilometri. Di seguito vi riportiamo i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro di questo terremoto: Lucera, Pietramontecorvino, Troia, Biccari, Volturino, Motta Montecorvino, Foggia, Castelnuovo della Daunia, San Severo, Alberona e Torremaggiore. Dopo aver a lungo tormentato il Centro Italia, il terremoto colpisce il Sud. Qualche giorno fa comunque un'altra scossa di terremoto è stata registrata in questa zona: è avvenuta il 13 febbraio ed è stata di intensità maggiore, cioè di magnitudo 3.0.

INGV, TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE: SISMA DI 2.1M IN PROVINCIA DI MACERATA (IN TEMPO REALE, 18 FEBBRAIO 2017) - Il bollettino sismico è stato caratterizzato ieri dall'ennesima scossa di terremoto in provincia di Macerata. Stando ai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è avvenuto alle 20:33 nelle Marche. L'epicentro del terremoto, che è stato di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter, è stato individuato a latitudine 43.01, longitudine 13.03 e ad una profondità di 9 chilometri. Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti e Visso sono i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro di questo sisma. Alle 17:55 di ieri, invece, un terremoto di magnitudo M 2.6 è avvenuto nel Lazio e più precisamente nella provincia di Rieti. In questo caso l'epicentro del sisma è stato localizzato a latitudine 42.73, longitudine 13.19 e ad una profondità di 11 chilometri. Accumoli e Arquata del Tronto sono, invece, i Comuni più vicini all'epicentro: la distanza è rispettivamente di 6 e 10 chilometri.

