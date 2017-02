MENINGITE / Ultime notizie, Rimini: 15enne in condizioni molto gravi, altri due casi a Treviso e Merate (Oggi, 18 febbraio 2017)

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: A RIMINI 15ENNE IN CONDIZIONI MOLTO GRAVI, ALTRI DUE CASI A TREVISO E MERATE (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Un caso di meningite è stato registrato a Rimini: un ragazzo di 15 anni, studente di una scuola superiore di Santarcangelo di Romagna, è ricoverato in condizioni "molto gravi". L'Ausl Romagna con una nota ha comunicato di aver effettuato la profilassi per 160 persone circa e che il quadro clinico del giovane paziente è caratterizzato da "una grave sepsi dovuta a infezione da meningococco". Oltre ai familiari, sono stati sottoposti a profilassi anche i compagni e gli insegnanti della classe frequentata e le persone con cui faceva attività sportiva. L'istituto scolastico frequentato dal 15enne ha pubblicato un messaggio sul suo sito per i genitori, il personale e gli studenti, spiegando che "la scuola ha messo in atto tutte le misure che sono state indicate dall'ufficio di Igiene Pubblica di Rimini. La scuola è pertanto aperta e le lezioni si svolgono regolarmente fino ad eventuale e diverso comunicato da parte di questa Direzione". Il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma, sta monitorando la situazione e seguendo da vicino i lavori dell'Azienda sanitaria.

ULTIME NOTIZIE: DUE CASI A TREVISO E MERATE (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Ieri mattina un 55enne è stato ricoverato presso l'Ospedale Ca' Foncello di Treviso per meningite da pneumococco: il paziente è in Terapia intensiva e il suo quadro clinico è stazionario. Questo tipo di meningite non dà origine a focolai epidemici, di conseguenza non sono necessari interventi di profilassi antibiotica su familiari e contatti stretti. Per Francesco Benazzi, direttore generale dell'Azienda sanitaria, il succedersi ravvicinati di questi casi può essere ricondotto a complicazioni dell'influenza stagionale: "Questo è reso attendibile anche dalla presenza del virus dell'influenza nei pazienti, riscontrata grazie a tecniche di biologia molecolare", ha dichiarato, come riportato da Treviso Today. All'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco, è stata ricoverata invece una bambina di sei mesi, le cui condizioni di salute sono serie ma non gravissime. La prima diagnosi è stata confermata, ma presto verrà definito il tipo di meningite. In ogni caso è stata avviata la profilassi.

© Riproduzione Riservata.