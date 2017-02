MILO YIANNOPOULOS, OSPITE DA BILL MAHER: È IL TROLL DELL'ESTREMA DESTRA? (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Milo Yiannopoulos è uno dei personaggi più controversi e incomprensibili degli Stati Uniti: gay, misogino, di estrema destra, sessista, razzista, ecc... è un mistero per molti, mentre tanti altri credano sia un trollo. Milo Yiannopoulos è stato ospite nel programma condotto da Bill Maher sul canale Hbo, Real Time, e tutti si aspettavano che tra i due scoppiassero scintille: cosa che non è successa, anzi. La conversazione tra i due ha preso una piega amabile e docile. Bill Maher ha esordito dicendo: "Penso che tu ti sbagli in maniera colossale su un sacco di cose. Ma se dovessi eliminare dal mio show chiunque la pensi diversamente parlerei solo con me stesso". Con cosa ha iniziato la conversazione Milo Yiannopoulos? Ovviamente con un attacco alle donne e agli omosessuali, dicendo che lui non avrebbe mai assunto qualcuno di non eterosessuale perché i gay sono incapaci di alzarsi la mattina presto a causa delle droghe e dell'alcol.

MILO YIANNOPOULOS, OSPITE DA BILL MAHER: È IL TROLL DELL'ESTREMA DESTRA? (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - In realtà, Milo Yiannopoulos ha passato tutto il tempo da Bill Maher a non rispondere seriamente alle domande poste, ma piuttosto buttandola sullo scherzo. "Tutto quello che mi interessa è la libertà d'espressione e di discorso. Voglio che le persone siano in grado di essere, fare e dire nulla. In questo periodo, hai ragione, c'è un problema conservativo!". Milo Yiannopoulos è un personaggio estremamente contestato: qualche tempo fa ha fatto il giro del mondo la notizia che sarebbe stato a Berkley, in California, per un incontro con gli studenti repubblicani. Il suo incontro è stato però cancellato dopo i violenti scontri che hanno causato 100mila euro di danni. Quando Bill Maher ha annunciato che Milo Yiannopoulos sarebbe stato presente in trasmissione l'altro ospite del programma, Jeremy Scahill, giornalista dell'Intercept, ha annunciato il suo ritiro dal programma.

© Riproduzione Riservata.