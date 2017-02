Nokia 3310 2017/ Nuovo, sfiderà gli smartphone: info prezzo, caratteristiche e data d'uscita (oggi, 18 febbraio)

NOKIA 3310 2017 NUOVO, SFIDERÀ GLI SMARTPHONE: LE CARATTERISTICHE (OGGI, 18 FEBBRAIO) - Il nuovo Nokia 3310 uscirà nel 2017: l'annuncio ha già fatto il giro del mondo dopo che il "leaker" Evan Blass di VentureBeat ha svelato i piani della casa di telefonia finlandese. In tanti non vedono l'ora di riaffidarsi al modello di telefono cellulare più venduto di tutti i tempi, mandato in pensione nel 2005 dall'avvento degli smartpphone. Ma gli sviluppatori dell'HMD, il marchio che lancerà il nuovo telefonino, come pensano di attrarre il mercato in un'epoca in cui se non si possiede il touchscreen si viene considerati appartenenti all'era paleolitica? Secondo le indiscrezioni che filtrano in queste ore, l'intenzione è quella di puntare su un cellulare che risulti essere un accessorio d'annata, un pezzo quasi imperdibile per i collezionisti, che allo stesso tempo si riveli divertente e facile da utilizzare. Tra le caratteristiche principali del nuovo Nokia 3310 vi sarà poi la presenza di Snake II, il gioco del serpentello che è diventato il marchio di fabbrica della Nokia. Il cellulare dovrebbe essere dual Sim, e per chi lamenta sempre problemi di durata di batteria garantirà 30 giorni di stand-by e 22 ore di chiamate di fila. La nostalgia avrà la meglio sul presente?

NOKIA 3310 2017 NUOVO, SFIDERÀ GLI SMARTPHONE: INFO PREZZO, ECCO QUANTO COSTA (OGGI, 18 FEBBRAIO) - Il futuro deve guardarsi dal passato: il Nokia 3310, il telefono cellulare che a partire dal 2000 ha segnato un'epoca, sta infatti per tornare sul mercato ed è pronto a sfidare gli smartphone. La soffiata è arrivata da Evan Blass di VentureBeat, che su Twitter ha annunciato che la nuova versione del mitico, indistruttibile, 3310 verrà presentata al Mobile World Congress di Barcellona alla fine di febbraio. Il Nokia 3310, lanciato nel 2000, è andato in pensione nel 2005, ma a 12 anni di distanza (se n'era parlato anche in passato) è pronto a tornare alla carica con un modello che spera di ripercorrere i successi del passato, quando la Nokia riuscì a venderne oltre 100 milioni di unità. Da quanto filtra in ambienti ben informati, a livello estetico il Nokia3310 assomiglierà per larghi tratti al suo antenato, ma ovviamente presenterà delle migliorie che lo renderanno "più moderno" e pronto ad insidiare da vicino la supremazia degli smartphone. Quanto costerà? La cifra che si fa in queste ore è di 59 euro, ma dal momento che negli Usa si parla di 60 dollari, il cambio favorevole potrebbe far sì che il prezzo cali ulteriormente. Insomma, le ragioni per fare un tuffo nel passato sembrano esserci tutte...

