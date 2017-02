SCIOPERO OGGI/ Aziende igiene ambientale a Caserta e Siracusa: info e orari (18 febbraio 2017)

SCIOPERO OGGI SETTORE IGIENE AMBIENTALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2017) - Sciopero oggi nel settore dell'igiene ambientale in provincia di Caserta e a Siracusa. I dipendenti del Consorzio Cite, con la specifica del Cantiere di Orta di Atella, in provincia di Caserta, si fermeranno oggi per l'intera giornata di lavoro e attueranno anche il blocco degli straordinari da oggi 18 febbraio al prossimo 25 febbraio 2017. Lo sciopero, di rilevanza aziendale, è stato proclamato dal sindacato Flaica-Uniti Cub. Sempre nel settore dell'igiene ambientale sciopero oggi anche al cantiere di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Anche in questo caso la protesta riguarda i dipendenti del Consorzio Cite che si asterranno dall'intera giornata di lavoro e applicheranno il blocco degli straordinari da oggi fino al 25 febbraio prossimo. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Flaica-Uniti Cub. Infine sciopero oggi pure nel cantiere di Siracusa. Si tratta di un'agitazione dei lavoratori dell'azienda IGM Rifiuti Industriali Srl: lo sciopero è attuato oggi per l'intero turno di lavoro e fino al prossimo 25 febbraio con l'astensione dallo straordinario. A proclamare la protesta è stato la Rsu.

