SCIOPERO TAXI/ Milano e Roma, ultime notizie: come riordinare il settore? Nel mirino dei tassisti l'emendamento "pro Uber" (Oggi, 18 febbraio 2017)

SCIOPERO TAXI MILANO E ROMA, ULTIME NOTIZIE: A LAVORO PER RIORDINO SETTORE, NEL MIRINO DEI TASSISTI L'EMENDAMENTO "PRO UBER" (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Lo sciopero dei taxi di questi ultimi due giorni è servito ad ottenere un tavolo tecnico con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, per il 21 febbraio. I risultati verranno esaminati nel corso di un'assemblea che si terrà il giorno successivo e che servirà ai sindacati a decidere cosa fare. Nel frattempo i sindacati hanno chiesto ai tassisti di interrompere la protesta e di riprendere il servizio, pur comprendendo le ragioni della loro agitazione. Alla base della protesta c'è l'emendamento al decreto Milleproroghe che è considerato a favore di Uber e dei noleggiatori con conducente. "La categoria subisce la crisi, l'abusivismo dilagante e l'aggressione da parte delle multinazionali. I tassisti si sono sentiti traditi" ha dichiarato Loreno Bittarelli, presidente di Uritaxi. L'idea è di procedere con un totale riordino del settore, ma difficilmente il ministero interverrà su misure specifiche fuori da un quadro di riordino.

SCIOPERO TAXI MILANO E ROMA, ULTIME NOTIZIE: A LAVORO PER RIORDINO SETTORE, DA DOVE SI POTREBBE PARTIRE (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Lo sciopero dei taxi degli ultimi due giorni ha creato una situazione ingovernabile e le difficoltà maggiori sono state riscontrate in particolare a Roma e Milano. Non sono mancate le polemiche per la grande adesione allo sciopero, che ha provocato notevoli disagi, ma non è stato facile per i sindacati convincere i tassisti a ripristinare il servizio. Riccardo Cacchione dell'Usb settore taxi nazionale ha spiegato il motivo: "La controparte si è mossa in modo scorretto e ci ha convocato tra quattro giorni invece che immediatamente". Intanto il governo si è detto disponibile a trovare una soluzione con i tassisti: si è fatto portavoce di questo messaggio il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo Nencini: "Il governo sarà al tavolo con la disponibilità a trovare la soluzione per un percorso che regolamenti la materia". Si dovrebbe partire dalla legge delega per il riordino del settore del trasporto pubblico non di linea, ferma al Senato. Inoltre bisognerebbe riprendere il decreto ministeriale rinviato dall'emendamento Lanzillotta al Milleproroghe, contestato dai tassisti.

