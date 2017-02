ALLERTA METEO / Nebbia sulla Pianura Padana, sarò comunque una domenica di bel tempo (previsioni del tempo oggi, 19 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: LA PIANURA PADANA ANCORA COLPITA DALLA NEBBIA (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, vedrà tornare protagonista purtroppo la nebbia. Questa tornerà a colpire la Pianura Padana con insistenza come è successo anche durante questa settimana. La nebbia si estende poi e coprirà anche gran parte del Piemonte e anche della Lombardia sia nelle prime ore del mattino e anche in quelle del pomeriggio. Situazione che non varierà neanche nella notte e che si potrebbe protrarre anche durante la giornata di domani. La situazione dovrebbe portare a delle situazioni di temperature molto rigide su tutto il nostro paese. Le minime infatti dovrebbero essere sui meno tre gradi a Bolzano, meno due a L'Aquila, i meno uno di Aosta e zero a Perugia. Situazioni che però sono portate a migliorare nel pomeriggio. Staremo a vedere quello che accadrà poi con il passare del tempo durante la giornata. Sicuramente però non si può dire che non sarà una bella giornata.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: DOMENICA DI BEL TEMPO SU TUTTA L'ITALIA (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Sarà una giornata di bel tempo quella di oggi domenica 19 febbraio 2017. Dopo alcuni giorni di maltempo il sole sarà protagonista un po' in tutto il paese. Escludendo la situazione della nebbia che troveremo al nord il cielo sarà sereno soprattutto sulla costa tirrenica, con alcuni annuvolamenti anche su quella adriatica. Nonostante questo troveremo anche cielo scuro e coperto sulla parte estremamente a meridione della Calabria e su gran parte della Sicilia. Le temperature massime nella giornata di oggi dovrebbe essere sui sedici gradi di Cagliari e i quindici di Palermo, attenzione anche però ai tredici di Napoli, Firenze, Roma e Bari. La situazione dovrebbe rimanere positiva anche nella giornata di oggi che potrebbe portare a un anticipo molto interessante della primavera. L'inverno comunque non è finito e dovrebbero esserci ancora giornate molto complicate dal punto di vista meteorologico.

