ANGELUS / Video, Papa Francesco: “il bene riempie il vuoto del male” (oggi, 19 febbraio 2017)

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO, VIDEO: LE PAROLE DI BERGOGLIO - In occasione della recita domenicale dell'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco è tornato sulla lettura evangelica della Santa Messa, tratta dal quinto capitolo del Vangelo secondo Matteo, e ha dato la sua personalissima lettura di alcune delle frasi più famose e quasi proverbiali di questo brano, entrando nel dettaglio di quella che Egli stesso ha definito "rivoluzione cristiana". Il bene e il male, la giustizia e la misericordia sono al centro di questa lettura. Il Santo Padre ha chiarito come non si possa e non si debba rispondere al male con altro male. "La rappresaglia è inutile, non risolve i conflitti e non è cristiana" ha detto a chiare lettere: il male è un grande vuoto -"un vuoto di bene"- che non può essere riempito con altro male ma solo col bene, con l'amore e la misericordia. "Questo è molto difficile" ha soggiunto il Pontefice, ma ha anche evidenziato che è l'unico modo possibile per spezzare la catena dell'odio, anche a costo di compiere dei sacrifici e di rinunciare ai propri diritti. Ma questo non vuol dire mortificare la giustizia, anzi. "Il cristiano ha diritto di chiedere giustizia e praticare la giustizia" ha precisato il Papa, ma non può cercare la vendetta, piuttosto deve amare anche il proprio nemico, in una logica superiore di misericordia e di fratellanza.

Sotto un altro profilo, il Santo Padre ha fatto presente che la misericordia è l'atteggiamento proprio di Dio, che "fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti". Ecco perchè bisogna amare i propri nemici. "Ma poi - ha aggiunto il Papa- chi è il nostro nemico?" Non bisogna pensare che il nemico sia l'estraneo, lo straniero, l'uomo che viene da lontano, "spesso il nemico è vicino a noi, è dentro di noi" ha quasi mormorato il Santo Padre, dedicando il proprio pensiero soprattutto alle tante discordie che sorgono all'interno delle famiglie oppure alle persone che conosciamo e che parlano male di noi. "Digerire questo è molto difficile" ha ammesso il Papa. Ma bisogna superarlo, non per creare un "nuovo ordinamento civile" nè tantomeno per approvare il male altrui ma per realizzare il bene e l'amore, in nome di un vincolo inestinguibile, perchè anche il nemico "è una persona umana creata ad immagine e somiglianza di Dio, seppure offuscato da una condotta indegna". E l'amore è l'unico modo per poter spezzare una catena che altrimenti travolge tutto e tutti, ha concluso il Papa, richiamando alla fine l'impegno richiesto da Dio, di essere perfetti come Egli è perfetto. In questo senso, non è possibile prescindere dall'esempio di Gesù, al quale tutti dobbiamo conformarci., e bisogna chiedere sostegno e conforto alla Vergine Maria perchè ci aiuti a seguire Gesù "sulla strada della dignità umana".

La piazza ha ascoltato quasi affascinata le alte parole del Sommo Pontefice, in una bella e tiepida giornata di sole. Ma quasi a fare da contraltare all'elevazione spirituale del suo messaggio il Papa, nella seconda parte del suo messaggio, ha ricordato i gravi fatti di sangue che si verificano nella Repubblica Democratica del Congo e gli attentati terroristici che hanno mietuto vittime in Iraq e Pakistan, rivolgendo un affettuoso pensiero a quelle popolazioni, con particolare riferimento ai bambini e ai religiosi, e lasciando intendere come il messaggio cristiano di amore e misericordia rimanga troppo spesso inascoltato. Più leggera l'ultima parte del messaggio, in cui il Santo Padre, come d'abitudine, ha salutato i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, con un pensiero particolare a quelli provenienti da Armagh, nell'Irlanda del Nord, e da svariate diocesi della Spagna e dell'Italia nonchè ai giovani del movimento ispirato da Don Guanella. E come sempre ha concluso con gli auguri di buona domenica e con la richiesta di ricordarlo nelle preghiere. La folla, anche qui come sempre, gli ha tributato un affettuoso applauso al termine di una meditazione su una pagina evangelica che è sicuramente molto congeniale allo spirito di Papa Francesco

