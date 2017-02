AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: veicolo in fiamme sull'A22 Brennero-Modena (ultime notizie in tempo reale, oggi 19 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017). VEICOLO IN FIAMME SULL'A22 BRENNERO-MODENA - Nella tarda serata di ieri si è verificato un problema non da poco sull'A22 Brennero-Modena come ha segnalato dal sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it. Nella notte si è verificata una coda di oltre due chilometri al km 256.7 direzione Modena proprio dell'A22 Brennero-Modena, precisamente tra Nogarole Rocca e Mantova nord. Il tutto si è verificato per un veicolo in fiamme. Questo ha portato ovviamente all'intervento immediato sia dei vigili del fuoco che del servizio autostradale per cercare di evitare problemi ulteriori. Per questo sicuramente bisognerà fare attenzione anche alle prime ore della giornata di oggi quando ci potrebbe essere ancora traffico nel tratto in questione. Ovviamente il lavoro del personale di competenza è stato davvero eccellente e pronto a sistemare la situazione con grande reattività anche per rimuovere insieme ai vigili del fuoco le fiamme.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017). INCIDENTE SULL'A24 ROMA-TERAMO - C'è stato un brutto incidente nella notte, poco dopo la mezzanotte per la precisione, sull'A24 Roma-Teramo direzione Roma al chilometro 8.1. Il traffico rallentato si è verificato tra il Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est per un incidente. Il tutto è stato evidenziato dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che però non ha rilevato le conseguenze in merito a quanto accaduto. La situazione potrebbe avere dei problemi anche nelle prime ore della mattinata visto che comunque il tutto si è verificato nella notte. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni seguenti anche perché si potrebbero essere protratti i problemi anche oggi. Nonostante questo ovviamente l'impegno degli addetti ai lavori è stato molto efficiente. Non si sa però se ci siano state persone rimaste ferite come riportato appunto dal portale in questione. Vedremo anche se arriveranno delle novità in merito questa mattina.

© Riproduzione Riservata.