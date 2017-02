CARNEVALE DI PUTIGNANO 2017 / Programma ed eventi, verso il Palio del Viccio (oggi, 19 febbraio 2017)

CARNEVALE DI PUTIGNANO 2017, IL VOLO DELL'ANGELO: PROGRAMMA ED EVENTI, VERSO IL PALIO DI VICCIO (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Secondo weekend per il Carnevale di Putignano 2017, che oggi, domenica 19 febbraio, entrerà nel vivo della manifestazione. Alle spalle giornate dedicate alle arti in ogni sua forma, dal genere contemporaneo a quello più antico, uniti grazie da un unico filo rosso che ha contribuito a portare la festa lungo le strade del centro cittadino. Oggi invece si svolgerà la seconda sfilata, che da Piazza Principe di Piemonte accompagnerà cittadini, curiosi e turisti per tutto il centro storico. Si inizia alle 15:30 con i primi carri, fra cui uno contro il femminicidio. In quest'occasione, la Fondazione di Putignano consegnerà a Filomena Di Gennario un importante riconoscimento. La giovane ha infatti subito un'aggressione a mano armata da parte dell'ex fidanzato, un evento che l'ha costretta alla sedia a rotelle e che rappresenta il simbolo dei drammi odierni che colpiscono l'Italia, così come tutti i Paesi del mondo. La festa guiderà inoltre la cittadinanza verso la prossima manifstazione tradizionale, che proseguirà le giornate goliardiche con il celebre Palio del Viccio 2017. Tre giorni, dal 26 al 28 febbraio che vedranno impegnate scuole, artisti locali e associazioni, oltre ad ospiti internazionali. Fra le novità di quest'anno, il Palio del Viccio sarà presente anche al Carnevale di Putignano 2017, grazie ad una delegazione in maschera guidata dal Sindaco Anna Zaccheo e dall'assessore alla Cultura Francesca Bottalico. L'obbiettivo è promuovere la manifestazione, ma anche tassello significativo per un possibile gemellaggio futuro fra i due eventi. Il Palio del Viccio vivrà il suo debutto per l'edizione 2017 grazie alla sfilata di Carnevale, che cederà il posto alla Festa Medievale in cui verranno sorteggiati i cavalieri.

