FIGLI DROGATI?/ I test segreti sui loro capelli e urine, 1 su 2 fa uso di droga

DROGA: TEST SEGRETI SU CAPELLI E URINE DEI FIGLI, UNO SU DUE E' POSITIVO (OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - In un laboratorio di analisi di Rimini è possibile fare l'esame antidroga del capello, il dottor Mirko Maffei spiega le modalità: "La quantità di capelli richiesta è minima: parliamo di appena 80 milligrammi. Spesso la ciocca viene prevelevata di straforo, strappandola nel sonno oppure recuperandola da lavandini e spazzole. Il test di antidroga costa centoventi euro, e si può rilevare traccia di eroina, cocaina, morfina, codeina, marijuana, hashish, ecstasy, amfetamine e metamfetamine tornando indietro nel tempo anche di diversi mesi" spiega in maniera esaustiva il dottore ai microfoni di 'Quotidiano.net'. Questo test conferma anche se si tratta di uso occasionale o frequente, ed i risultati sono disponibili entro otto giorni lavorativi. "La percentuale di positività si aggira attorno al 50 per cento. Le sostanze per cui abbiamo maggiori riscontri sono marijuana, specie negli adolescenti, e cocaina" conclude.

