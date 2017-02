GLORIA ROSBOCH / Ultime notizie: Caterina Abbattista rilasciata, scaduti i domiciliari (oggi, 19 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH, ULTIME NOTIZIE: CATERINA ABBATTISTA RILASCIATA, SCADUTI I DOMICILIARI (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - A distanza di un anno dalla morte di Gloria Rosboch, la professoressa di Castellamonte, Caterina Abbattista ha ottenuto finalmente il rilascio. La madre di Gabriele DeFilippi ha potuto richiedere infatti di accedere al rito ordinario per l'accusa di concorso in omicidio e nella maxi truffa perpetrata ai danni della vittima. La Procura ha disposto di contro che Caterina Abbattista non lasci l'abitazione di Gassino, dove dimora insieme al compagno Silvio Chiappino, e che sottostia alle limitazioni d'orario. Si dovrà trovare infatti in casa obbligatoriamente dalle 20 di sera fino alle 7 del mattino successivo pena, ricorda Il Quotidiano del Canavese, il ritorno in carcere. Il provvedimento era atteso inoltre per lunedì prossimo, giornata in cui i termini di incarcerazione sarebbero decorsi, provocando l'inevitabile decisione del gup che con certezza, secondo i difensori della donna, avrebbe proceduto con il rilascio. Nel frattempo si attende la perizia di Gabriele DeFilippi, accusato di omicidio volontario come Roberto Obert, e che potrà chiarire al meglio lo stato psicofisico che il giovane stava vivendo al momento del delitto. La reazione dei genitori della vittima è stata contrariata: per Ettore Rosboch e Marisa Mores il rilascio della Abbattista equivale al terzo barbaro omicidio della figlia. In carcere si trova anche Efisia Rossignoli, accusata di aver partecipato alla maxi truffa subita da Gloria Rosboch e per la quale ha chiesto di patteggiare con 1 anno e 11 mesi di reclusione.

