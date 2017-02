INGV/ Terremoto oggi e Meteo. Ultime scosse: sisma di 3.4M in Turchia (in tempo reale, 19 febbraio 2017, ora 1:30)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO. ULTIME SCOSSE, SISMA DI 3.4M IN TURCHIA (IN TEMPO REALE, 19 FEBBRAIO 2017) - Colpita a pochi minuti dalla mezzanotte di oggi, domenica 19 febbraio 2017, la zona occidentale della Turchia da un terremoto di 3.4M. L'epicentro è stato localizzato a 40.27 e longitudine 27.19, ipocentro a 20 km di profondità. Alle 00:04 sono stati colpiti invece i Pirenei da una scossa di 3.0M, a latitudine 42.32 e longitudine 1.33, ipocetro a 2 km di profondità. In base ai dati rilevati dall'Istituto Geologico della Catalogna, a Barcellona, il punto colpito si trova inoltre a 12 km da Seu d'Urgell, in Spagna, ed a 26 km da Andorra la Vella. Alle 23:22 è stata colpita invece il Territorio di Guam, nel Pacifico, da una scossa di 5.1M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 13.45 e longitudine 145.90, ipocentro a 30 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, i dati rilevati dal Centro Nazionale Terremoti INGV riportano l'ultimo sisma superiore al livello minimo di criticità alle ore 19:29. La scossa è stata di 2.1M ed ha colpito la provincia di Macerata. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 43.02 e longitudine 13.03, ipocentro a 6 km di profondità ed ha interessato i seguenti Comuni: Pieve Torina, Monte Cavallo, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Fiastra, Visso, Acquacanina, Ussita, Camerino, Sefro, Preci, Bolognola, Sellano, Castelsantangelo sul Nera e Pioraco.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO. PREVISTA NEBBIA NEL NORD ITALIA, MALTEMPO NEI PROSSIMI GIORNI (IN TEMPO REALE, 19 FEBBRAIO 2017) - Maltempo previsto al Nord dell'Italia per oggi, domenica 19 febbraio 2017. Il livello di criticità è giallo, a causa di nebbia moderata sulla maggior parte delle regioni. Prevista infatti una diminuzione della visibilità in Piemonte, che è stato colpito fin dalle 23:30 di ieri e sarà interessata dal fenomeno naturale fino alle 11:30 di oggi. Situazione simile in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove si sono verificati numerosi banchi di nebbia fin dalle 18:00 di ieri e che potrebbero ripresentarsi fino alle 11:30 del mattino di oggi. L'evoluzione delle condizioni atmosferiche potrebbero inoltre portare ad una nuova ondata di maltempo che si verificherà su tutta l'Italia a fine mese. In alcuni casi si tratterà di un vero e proprio ritorno alla stagione invernali, con temperature vicino allo zero. Secondo Il Meteo, il Nordest e le regioni tirreniche potrebbero venire colpite infatti da piogge provocate dalle correnti di Libeccio, mentre il Sudest verrà interessata da una bassa pressione che provocherà una diminuzione delle temperature.

© Riproduzione Riservata.