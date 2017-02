LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA/ Saronno, news: la Procura ordina la riesumazione del suocero dell'infermiera (ultime notizie)

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA, SARAONNO NEWS: LA PROCURA ORDINA LA RIESUMAZIONE DEL SUOCERO DELL'INFERMIERA (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Importanti novità per il caso di Saronno, riguardo a Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga, l'infermiera e l'anestetista accusati di aver ucciso alcuni pazienti ricoverati nell'ospedale cittadino e sospettati di aver causato il decesso di alcuni familiari. Fra le accuse ed i sospetti degli inquirenti anche la morte di Luciano Guerra, il suocero dell'infermiera e padre dell'ex marito. Secondo le prime indiscrezioni, il 78enne sarebbe infatti deceduto a causa di un mix di medicinali anestetici che gli sono stati somministrati senza che vi fosse una reale patologia che ne giustificasse l'assunzione. La Procura di Busto Arstizio ha ordinato infatti che la salma dell'anziano venga riesumata dal cimitero di Lomazzo, in provincia di Como, in cui si trova tumulata e verrà sottoposta all'autopsia del professor Francesco Introna, direttore della scuola di specializzazione di Medicina Legale di Bari, e da Franco Tagliaro, tossicologo. Nel frattempo emergono nuove dichiarazioni da parte dei familiari delle vittime, che hanno riferito alle autorità i particolari dei decessi dei loro cari. "E' entrato dal medico ed è morto", riferisce Nunziato Isgrò in un'intervista de Il Tirreno, riguardo alla morte del padre Antonino, considerato una delle vittime della coppia killer. In questi giorni, la Procura ha messo sotto torchio con una serie di interrogatori fiume e provanti Laura Taroni, chiamata a fare chiarezza sulle accuse. Secondo quanto riportato da La Provincia di Varese, l'infermiera sarebbe inoltre crollata più volte, chiedendo spesso di avere informazioni riguardo ai figli e rispondendo alle domande sul suo matrimonio con Massimo Guerra.

