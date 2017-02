MATTEO VENTURINI / Padova, trovato con la testa fracassata e mangiato dalle nutrie: si indaga per omicidio (Oggi, 19 febbraio 2017)

MATTEO VENTURINI, PADOVA: SI INDAGA SULL’OMICIDIO DEL 38ENNE TROVATO AGONIZZANTE NEL FIUME (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Potrebbe celarsi una fine ancora più tragica dietro la morte drammatica di un uomo, il 38enne Matteo Venturini di Mirano (Venezia). La vittima era stata trovata lo scorso giovedì notte, agonizzante e in uno stato di semi-coscienza sull'argine del fiume Tergola di Vigonza, in provincia di Padova. L'uomo è deceduto la scorsa notte in ospedale. La notizia del 38enne, prima della sua morte, era circolata per un fatto piuttosto inquietante, in quanto al momento del suo ritrovamento, il corpo di Matteo Venturini appariva in pessimo stato, martoriato dalle nutrie che popolano l'argine del fiume. Nella mattinata di ieri è stata eseguita l'autopsia dalla quale è emersa una verità clamorosa: a portare alla morte dell'uomo sarebbe stata una lenta emorragia cerebrale provocata quasi certamente da profonde lesioni alla testa. Le ferite avrebbero portato anche al quasi totale distacco di un orecchio e sarebbero state provocate da un oggetto contundente e pesante. Ne dà notizia il quotidiano online Il Mattino di Padova, rivelando poi come il decesso sia sopraggiunto a causa dell'ipotermia e di un successivo infarto avuto dalla vittima dopo essere stato soccorso. Per tale ragione Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti, affidando le indagini ai carabinieri, al fine di fare luce su quello che attualmente ha preso le sembianze di un vero e proprio giallo. Ad accorgersi dell'uomo agonizzante, era stata una coppia che lo scorso giovedì notte, mentre rincasava, aveva notato il corpo del 38enne riverso tra l'argine ed il fiume, mentre annaspava nell'acqua. L'uomo di passaggio, era entrato nel canale ed era riuscito a portare a riva lo sconosciuto, vittima di un omicidio, prima di allertare i soccorsi ed i carabinieri. Sin dal suo ricovero, Matteo Venturini presentava numerosi segni di lesioni al volto, totalmente insanguinato e pieno di lividi.

