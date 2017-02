MENINGITE / Milano, ricoverato 14enne: profilassi per familiari e studenti dell’Istituto Artigianelli (oggi, 19 febbraio 2017)

MENINGITE, MILANO: 14ENNE RICOVERATO, PROFILASSI PER STUDENTI E FAMILIARI (ULTIME NOTIZIE) - Un altro caso di meningite a Milano e ancora una volta in un ambiente scolastico, dopo il caso della 55enne insegnante morta ad inizio febbraio al San Paolo di Milano. Oggi la novità: un quattordicenne residente a Segrate (Milano) è ricoverato da ieri nel reparto di Rianimazione all'ospedale San Raffaele per sepsi meningococcica. Lo rende noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera: «al momento sono ancora in corso gli esami per individuare il ceppo, ma fortunatamente le sue condizioni sembrano migliorare». Sono ovviamente stati sottoposti a profilassi antibiotica 25 compagni di classe del ragazzo che frequenta l'Istituto Pavoniano Artigianelli di via Crespi, a Milano; 14 insegnanti e familiari e amici, in tutto 12 persone. Il caso riporta l’attenzione della meningite a Milano dopo un mese terribile con tanti casi e un’allerta di contagio che inizia a “serpeggiare” in alcune zone della città, che resta lo ricordiamo completamente al sicuro perché i casi “rientrano finora nella norma nazionale”, conferma l’Ats lombarda.

MENINGITE, MILANO: 14ENNE RICOVERATO, ASSESSORE CONVOCA RIUNIONE (ULTIME NOTIZIE) - Con il ricovero per meningite del 14enne studente, purtroppo la città di Milano in questo febbraio deve registrare un forte allarme meningite. Due vittime e altri tre casi riscontrati, di natura diversa e tutti senza nessun legame tra di essi (il che esclude al momento il rischio di pandemia o contagio diffuso), l’ultima prima del ragazzo di quest’oggi era stata la donna 49enne di Truccazzano. Resta una situazione comunque da monitorare, con l’Ats lombarda che continua a rasserenare la popolazione annunciando come i casi riscontrati rientrano nella media nazionale e che non vi sono estremi per un allarme da contagio, anche dopo la morte della prof di 55 anni, Vittoria Patti. È purtroppo morta per il forte attacco di meningite la donna ricoverata l’8 febbraio all’ospedale San Paolo di Milano: l’insegnante 55enne è purtroppo deceduta in sole 24 ore dopo il ricovero, dopo che le condizioni erano parse subito molto gravi già dal primo trasporto nell’ospedale milanese. La prof del “Curie Sraffa” insegnava in ben nove classi della scuola e per questo motivo i controlli dell’Ats sono scattati già dalla mattina del ricovero, prima di sapere del decesso della povera insegnante 55enne. Dopo il caso del 14enne però qualcosa però è cambiato anche nelle disposizioni della Regione. «Alla luce di questo nuovo caso - dice l'assessore -, che segue quello delle scorse settimane che ha coinvolto due donne e una bambina, nonostante il tasso di incidenza dei casi di meningite nella nostra regione sia ancora coerente con quello degli scorsi anni, ho deciso di convocare una riunione affinché si avvii un approfondimento sul quadro epidemiologico ed eventuali azioni da adottare, con i massimi esperti di Igiene pubblica e Infettivologia», riporta l’assessore Giulio Gallera.

