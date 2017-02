PADRE STRANGOLA FIGLIO / Palermo, omicidio al culmine di una lite familiare (Ultime notizie oggi, 19 febbraio 2017)

PADRE STRANGOLA FIGLIO, PALERMO: 41ENNE UCCISO AL CULMINE DI UNA LITE PER MOTIVI ECONOMICI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Ancora un omicidio consumatosi tra le mura domestiche quello che è avvenuto questo pomeriggio ad Alimena, in provincia di Palermo, dove un padre ha ucciso il figlio 41enne strangolandolo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal sito MeridioNews nella sua edizione palermitana, la vittima è Giuseppe Alù, 41enne agli arresti domiciliari poiché coinvolto in una indagine legata allo spaccio di droga nelle Madonie. Ad ucciderlo, strangolandolo con una corda, sarebbe stato il padre 61enne, Antonino. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. A far scattare la follia omicida del padre sarebbe stata una lite scaturita per motivi economici, al culmine della quale il 61enne avrebbe strangolato il figlio, stringendo con forza la corda attorno al collo. A condurre le indagini sono ora i carabinieri del gruppo di Monreale, coordinate dalla Procura di Termini Imerese. Stando agli aggiornamenti resi noti dal portale PalermoToday, dopo la discussione terminata nel peggiore dei modi in un appartamento in via Trapani, sarebbero giunti sul posto i sanitari del 118, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del 41enne. Sul posto attualmente sono presenti anche gli uomini della Scientifica nel tentativo di riscostruire le dinamiche della tragedia familiare. Al lavoro anche i carabinieri che proprio in queste ore stanno sentendo le persone che erano presenti in casa mentre si è consumato l'omicidio di Giuseppe Alù. Oltre al padre, ora indagato per il delitto del 41enne, erano presenti anche la madre della vittima e le due figlie. Ora Antonino Alù si troverebbe in caserma dove gli inquirenti stanno valutando la sua posizione. La vittima non era del tutto nuova alle forze dell'ordine: attualmente agli arresti domiciliari per droga, nel 2014 era stata arrestata nuovamente in seguito ad alcuni episodi di violenza.

