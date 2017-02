SCIOPERO OGGI/ Polizia Municipale a Colle di Val D'Elsa: info e orari (19 febbraio 2017)

SCIOPERO OGGI SETTORE REGIONE E AUTONOMIE LOCALI: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 19 FEBBRAIO 2017) - Sciopero oggi nel settore delle regioni e delle autonomie locali. Nel Comune di Aviano, in provincia di Pordenone, i dipendenti si asterranno oggi dal turno di lavoro per 4 ore e mezzo: la protesta sarà infatti attuata dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Lo sciopero è stato proclamato lo scorso 24 gennaio, dal sindacato Fp-Cgil. Sempre nel settore delle regioni e delle autonomie locali sciopero oggi anche nel Comune di Colle Di Val D'Elsa, in provincia di Siena. L'agitazione riguarda gli agenti di polizia municipale che si asterranno oggi dal loro turno di lavoro per 4 ore, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre da oggi e fino al prossimo 25 febbraio gl agenti si asterranno dagli straordinari. Si tratta di una protesta di rilevanza aziendale. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl, Diccap. Prosegue lo sciopero oggi nel settore delle telecomunicazioni dei dipendenti di Telecom Italia SpA/Tim SpA. I lavoratori hanno iniziato la protesta lo scorso 16 febbraio e andranno avanti fino al prossimo 16 marzo: effettueranno uno sciopero con la modalità di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Cisal-Comunicazione a livello nazionale, con esclusione del personale della Regione Abruzzo.

