SCIOPERO TAXI / Ultime notizie, Milano e Roma: Uber triplica le tariffe, è ancora polemica (oggi, 19 febbraio 2017)

SCIOPERO TAXI ULTIME NOTIZIE, MILANO E ROMA: UBER TRIPLICA LE TARIFFE, E' ANCORA POLEMICA (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Continua l'ondata di polemiche per lo sciopero dei taxi che in questi giorni ha interessato Roma, Milano e Torino. I lavoratori hanno incrociato le braccia per protestare contro il maxiemendamento Milleproroghe, un'azione che ha coinvolto inevitabilmente tutti i cittadini in molti settori. Stop al trasporto agevolato a Roma con navetta dedicata alla tratta verso l'aeroporto, mentre nelle altre città, come a Napoli, si è registrata una forte tensione, ma il servizio è stato garantito. Il problema principale per il resto della popolazione, che ha riversato le proprie frustrazioni sui social network, è diretto verso il forte rincaro di Uber, che per sopperire all'emergenza richieste è arrivato a triplicare le proprie tariffe. A distanza di cinque anni e dello sciopero selvaggio contro Uberpop, i tassisti tornano a sospendere la propria attività per la presunta agevolazione che l'emendamento garantirebbe ai titolari Uber. A Milano in particolare, gli scioperi hanno richiesto l'intervento delle squadre antisommossa delle autorità, a causa anche di una lite fra un autista Ncc (noleggio con conducente, ndr) ed un tassista avvenuta nelle prosimità di piazza Duca d'Aosta, come riporta Rai News. Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, è voluto intervenire per chiedere ai tassisti di riprendere i turni di lavoro senza creare ulteriori disagi alla città, nonostante abbia manifestato una forte comprensione per i motivi che hanno spinto all'annuncio dello sciopero. "Noi cercheremo di essere parte attiva in questa situazione", ha sottolineato il Primo Cittadino, unendosi al Garante degli Scioperi che si è espresso in maniera contraria alla volontà da parte dei tassisti di sospendere interamente il proprio turno di lavoro.

