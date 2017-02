ALLERTA METEO/ Previsioni: torna la neve al nord, cielo coperto ovunque (previsioni del tempo oggi, 2 febbraio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEVE AL NORD DEL NOSTRO PAESE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Dopo una giornata di moderata tranquillità oggi, giovedì 2 febbraio 2017, torna la neve al nord in maniera veramente importante con le temperature che scenderanno di nuovo dopo che negli scorsi giorni avevamo visto tutti i nostri termometri salire. Basti pensare che le minime non saranno comunque sotto lo zero ma lo sfioreranno con un grado a Trento, Bolzano e Potenza. La neve inizierà a fare la sua comparsa nella prima mattinata nella parte estremamente settentrionale del Piemonte e della Lombardia. Nel pomeriggio la situazione si estenderà in entrambe le regioni andando a toccare anche le limitrofe Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Attenzione poi anche ai temporali che saranno importanti soprattutto sul lato Levante della Liguria tra Genova e La Spezia. Per trovare il sole al nord bisogna arrivare al confine con l'estero del Trentino Alto Adige e anche in Valle d'Aosta. Sarà quindi una giornata molto negativa dal punto di vista delle previsioni del tempo.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO COPERTO SU TUTTO IL PAESE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, non dovrebbero portare ad allarmi improvvisi ma comunque mettono in guardia da un cielo che sarà coperto lungo tutta l'estensione del paese Italia. Attenzione ai temporali tra Genova, La Spezia e la parte settentrionale della Toscana dal lato litorale che si affaccia sul Mar Tirreno. Attenzione poi alla situazione sul centro-sud dove si vivrà una giornata di cielo coperto con pochissimi spunti del sole nonostante le temperature siano comunque molto alte. Basti pensare che le massime le vedremo attorno ai diciassette gradi centigradi in Sicilia a Palermo e Catania. I venti tireranno invece dal sud verso nord con il cielo che andando verso il nord del nostro paese diventa piovoso e scuro. Attenzione a questi giorni di inverno che porteranno a un lungo e prolungato ciclo di cielo piovoso e precipitazioni importanti.

