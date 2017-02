Auto contro sit-in / Napoli, manifestante muore di infarto: fermato il pirata (Ultime notizie oggi, 2 febbraio 2017)

AUTO PIRATA CONTRO SIT-IT DI LAVORATORI A NAPOLI: UN MORTO D'INFARTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017): FERMATO IL PIRATA - E' stato fermato il conducente dell'auto pirata che stamattina ha travolto a Napoli i manifestanti che si erano radunati per un sit-in di protesta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’investitore, Angelo M., di 66 anni, è stato interrogato al commissariato di Vasto e avrebbe dichiarato: "Mi sono venuti addosso e hanno preso a calci la mia auto". L’automobilista quando si è scagliato con la sua auto contro in manifestanti ha ferito Antonia Musella, 50 anni e Vincenzo Testa, 55 anni. E' invece morto per un infarto mentre inseguiva l’auto in fuga Raffaele Vettorino, 62 anni di Pozzuoli. Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia" dell'uomo deceduto, un addetto alle pulizie scolastiche. Fedeli ha espresso anche “apprensione per le condizioni di salute dei due manifestanti rimasti feriti a seguito dell'incidente".

AUTO PIRATA CONTRO SIT-IT DI LAVORATORI A NAPOLI: UN MORTO D'INFARTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - E' caccia all'auto pirata che si è scagliata contro un sit-in di lavoratori a Napoli dopo aver forzato un posto di blocco. Uno dei lavoratori che stavano manifestando è morto d'infarto dopo aver cercato di inseguire l'automobilista e altri due sono rimasti feriti. La tragedia è avvenuta questa mattina. I lavoratori stavano protestando davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico regionale di via Ponte della Maddalena: si trattava di una manifestazione autorizzata degli Lsu del comparto scuola appartenenti a una ditta di pulizie. Mentre era in corso il sit-in un'auto pirata ha travolto i manifestanti: la polizia è ora alla ricerca dell'automobilista. Il lavoratore morto d'infarto, come riporta la Repubblica, aveva 62 anni ed era originario di Pozzuoli, ha cercato di fermare l'auto pirata ma ha poi accusato un malore ed è deceduto in ospedale. Gli altri due investiti non sono in gravi condizioni. Dopo la tragedia i manifestanti hanno bloccato il traffico in via Sant'Erasmo, strada che collega Napoli all'autostrada.

AUTO PIRATA CONTRO SIT-IT DI LAVORATORI A NAPOLI: UN MORTO D'INFARTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017): IL COMMENTO DEI SINDACATI - I responsabili di Napoli della Cgil e della Filcams, Walter Schiavella e Giovanni Nughes, dopo la tragedia dell'auto pirata che si è scagliata contro un sit-in di manifestanti, hanno espresso "sgomento e rabbia". In una nota, riporta la Repubblica, i sindacalisti sottolineano: "la morte del lavoratore stroncato da un infarto per aver tentato di rincorrere il pirata della strada che aveva travolto due manifestanti ci lascia senza parole. Le forze dell'ordine facciano immediatamente chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e individuino il responsabile e i motivi di questo folle gesto". E chiedono di non "strumentalizzare la tragedia": "Davanti al Miur era in corso una manifestazione dei lavoratori addetti alle pulizie scolastiche che sollecitavano la partenza del piano di investimenti e di attività annunciato per l'inizio del 2017 ma ancora fermo al palo. Risorse che consentirebbero di dare respiro a lavoratori che da mesi di dibattono tra cassa integrazione e disagi occupazionali di ogni tipo".

br/>© Riproduzione Riservata.