AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: preoccupa la situazione legata alla nebbia (ultime notizie in tempo reale, oggi 2 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 FEBBRAIO 2017). PREOCCUPA LA SITUAZIONE LEGATA ALLA NEBBIA SUL SETTENTRIONE DEL PAESE - In Italia le previsioni del tempo tornano ad essere molto negative e preoccupano anche in merito alla situazione legata alle autostrade italiane. Nella notte abbiamo visto come il sito istituzionale delle autostrade ha segnalato il problema su tre diversi tratti. Si parte dall'A11 Firenze-Pisa nord tra Prato est e Pistoia, per passare all'A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Pontecorvo con visibilità scesa a cento metri e poi infine A22 Brennero-Modena tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Mantova sud. Sicuramente sarà importante verificare anche le condizioni per quanto riguarda la neve che porterà a raffiche importanti soprattutto su Lombardia e Piemonte con l'obbligo di portare le catene a bordo in diverse situazioni anche nelle zone limitrofe. Il cielo invece porterà a delle forti precipitazioni su Liguria orientale e sulla parte litorale della Toscana che inviteranno a massima prudenza.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 FEBBRAIO 2017). LAVORI SULL'A4 TORINO-BRESCIA - Attenzione ai lavori sulle autostrade italiane che hanno portato a delle situazioni di traffico intenso lungo la notte. Vedremo se la situazione in questione si prolungherà anche per la giornata di oggi giovedì 2 febbraio 2017 perchè i problemi si potrebbero anche protrarre. Il sito istituzionale di autostrade italiane ha parlato di problemi sull'A4 Torino-Brescia al km 129.8 in direzione Trieste tra il bivio A4/Raccordo viale Certosa e Cormano. Sono situazioni che ovviamente l'efficenza del nostro servizio autostradale porta a lavorare durante la notte per evitare proprio di andare a intralciare la situazione della viabilità. Spesso però ovviamente la durata prolungata dei lavori potrebbe portare al verificarsi di code e traffico congestionato nei punti in questione anche nelle prime ore della mattina. Va sottolineato quindi che chi dovrà affrontare quel tratto autostradale dovrà magari cambiare percorso.

