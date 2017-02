Estrazione/ Del Lotto di oggi 2 febbraio e 10eLotto: i numeri vincenti e le vincite regionali (conc. 14/2017, giovedì)

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E LE VINCITE REGIONALI - Il Lotto e 10eLotto hanno lavorato egregiamente anche questa sera, distribuendo numerosi e ricchi premi in ogni città d'Italia. I due giochi Sisal continuano a premiare la costanza e la buona fortuna di tutti i giocatori, ma per scoprire nel dettaglio quali sono stati i premi distribuiti questa sera dovremo attendere ancora qualche ora. L'elaborazione di dati così importanti non è semplice, nemmeno nell'era del digitale e dell'alta velocità. Nell'attesa possiamo andare a scoprire però tutte le novità in merito alla classifica delle vincite regionali. La supremazia della Lombardia è stata minacciata, non tanto per le vincite, che superano le 35 mila unità, quanto per l'incasso finale che supera gli 1,5 milioni di euro. Il Lazio si è fermato infatti a poco più di 1,2 milioni di euro, una cifra importante che si avvicina di molto all'ammontare registrato dalla capofila. Per quanto riguarda il terzo posto, troviamo invece il Veneto con 14.572 tagliandi vincenti per un valore di oltre 605 mila euro. Il seguente Piemonte, ma ancora di più la successiva Puglia, registrano un bottino da più di 636 mila euro, salendo di qualche gradino nella classifica.

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: TUTTO SUI NUMERI VINCENTI - In questa nuova estrazione del Lotto i numeri vincenti sono usciti e li potete controllare tranquillamente qui sotto insieme a noi, nel caso in cui vi siate persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Il 2017, anche se è appena iniziato, si è già rivelato un autentico disastro per le nostre giocate: non ne abbiamo azzeccata neanche una. Per quanto riguarda voi, invece, sappiamo che avete già provveduto a togliervi qualche soddisfazione, chi prima, chi dopo. Siamo entrati da due giorni nel nuovo mese, con la viva speranza di poter finalmente combinare qualcosa in termini di vincite; e invece niente da fare, ancora una volta i numeri sciagurati dei biglietti “giusti” come dice il nostro caporedattore, hanno di nuovo fatto “centro”. Pace signori: qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo quinto giovedì del 2017. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. La grande serata delle estrazioni non è ancora finita!

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 2 febbraio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 14esima attesa puntata di inizio settimana e inizio febbraio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il quattordicesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 14/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Ma potrebbe essere un "errore" da non commettere.

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità ormai ad un mese dalle feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 14esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 127 turni, mentre sempre a Bari è uscito il 55 nascosto che era nascosto da 119 tornata, mentre a Roma manca il 5 da ben 112 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 96 e 92 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): LE VINCITE - Lo spettacolo del 10eLotto solo due giorni fa ha preso grande scena alla città di Roma, con una vincita del tutto inusuale. Grazie a una giocata Oro da 2 euro su 10 numeri, un fortunato giocatore ha vinto oltre un milione di euro. La vincita si piazza al secondo posto delle più alte del 2017, alle spalle di quella realizzata ad Andria lo scorso 21 gennaio, da 2,6 milioni. Sul gradino più basso del podio anche la vincita centrata due giorni fa a Pineto, in provincia di Teramo, dove una giocata da un euro ha regalato un bottino da oltre 106mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione? In festa anche il Lotto, grazie ad un giocatore romano è riuscito a entrare una quaterna, quattro terni e sei ambi per il valore complessivo i 129.700 euro. Seconda vincita per la provincia di Napoli. E' di Castellammare di Stabia il vincitore che con un terno sulla Nazionale è stato premiato con 90 mila euro.

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): LA SMORFIA - Si riaprono i cancelli della Sisal con una nuova estrazione di Lotto e 10eLotto, dove ci ritroveremo tutti in fila pronti a partecipare alla corsa ai premi. Nessuno di noi può avere la certezza di rientrare fra i vincitori, ma di certo ognuno di noi tiferà per i numeri che ha giocato. Se non lo avete ancora fatto, correte in ricevitoria, mentre noi vi parleremo dei numeri scelti per oggi. Cosa ci dirà la smorfia napoletana? Una fotografia molto semplice è diventata virale nel momento stesso in cui Andy Poineau ha avuto l'idea di postarla su Facebook. Sulle prime si è pensato ad una modifica con software particolari, ma non appena verificata la genuinità dello scatto, l'immagine ha iniziato a fare il giro di pagine molto visitate. La foto riprende l'architetto in piedi su un lago ghiacciato, che è così trasparente da mostrare il fondale. Se non si fa attenzione, sembra tuttavia che Poineau leviti in aria. Anche se il fenomeno non è unico, il ghiaccio trasparente rappresenta un evento raro, anche se l'architetto ammette di averlo già visto diverse volte in tutti i suoi viaggi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ghiaccio, 3, l'architetto, 29, la foto, 49, l'interesse, 68, e la levitazione, 64. Come Numero Oro scegliamo invece il fenomeno, 39.

