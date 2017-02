FABIO DI LELLO / Chi è il marito vendicatore dell'omicidio di Vasto: su Facebook come il Gladiatore (oggi, 2 febbraio 2017)

FABIO DI LELLO, CHI È IL MARITO VENDICATORE: L’ELOQUENTE IMMAGINE FACEBOOK, LUI COME IL GLADIATORE (OMICIDIO DI VASTO, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Quanto commesso da Fabio Di Lello, marito di Roberta Smargiassi, poteva davvero essere evitato? E' questa oggi la domanda che in tanti si pongono dopo il gesto compiuto ieri dall'ex calciatore dilettante dell'Abruzzo, quando ha deciso di freddare con un colpo di pistola Italo D'Elisa, il guidatore che investì la moglie lo scorso luglio, uccidendola. Quella che si è consumata nelle passate ore è una storia di dolore immenso ma anche di vendetta. Ed è questa la parola chiave con la quale si può riassumere il gesto di Di Lello, ora in stato di fermo. L'agenzia di stampa Ansa, nel riportare la terribile notizia ha paragonato il marito vendicatore al "Gladiatore". Una descrizione ricavata dal profilo Facebook di Fabio Di Lello, dove campeggia la foto dell'amata moglie Roberta. Un'immagine profilo che risale al 5 novembre scorso insieme alla scritta "Giustizia per Roberta". Una giustizia che il marito si è fatto da solo in modo più che discutibile. La sua foto di copertina, invece, è tratta proprio dal film Il Gladiatore e fa riferimento alla scena nella quale Massimo Decimo Meridio torna dalla guerra scoprendo la sua famiglia uccisa per vendetta.

FABIO DI LELLO, CHI È IL MARITO VENDICATORE: LA CALIBRO 9 ERA REGOLARMENTE DETENUTA (OMICIDIO DI VASTO, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Fabio Di Lello ha usato una pistola calibro 9 per uccidere Italo D'Elisa, il quale aveva investito la moglie Roberta Smargiassi l'estate scorsa. L'arma era detenuta legalmente dal 34enne. L'autopsia sul corpo del 22enne chiarirà gli aspetti dell'omicidio, ma i colpi esplosi dalla semiautomatica sarebbero tre, di cui due all'addome e uno al collo. «È un fatto di cronaca che scuote le coscienze e fa riflettere su ciò che è accaduto. Un epilogo tragico che sconvolge tutta la città» ha dichiarato il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagna dei Carabinieri di Vasto, ai microfoni dell'Ansa. Sulla tragedia è intervenuto anche l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto: monsignor Bruno Forte ha commentato la vendetta di Fabio Di Lello, esprimendo il dolore per le tre vite spezzate, visto che anche quella del 34enne è segnata per sempre. «Non c’è vendetta che può essere ritenuta giustizia. La vendetta produce sempre frutti dannosi, è un atto immorale» ha dichiarato all'Adnkronos l'arcivescovo, secondo cui la tragedia poteva essere evitata «con un intervento rapido della giustizia e una punizione esemplare».

FABIO DI LELLO, CHI È IL MARITO VENDICATORE: “ERA SEMPRE AL CIMITERO DALLA MOGLIE” (OMICIDIO DI VASTO, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Un gesto folle oppure lucido, lo dovranno stabilire gli inquirenti ora che Fabio Di Lello è stato arrestato dopo aver ucciso il ragazzo investitore della moglie Roberta Smargiassi: gli restano i vari commenti a Vasto dopo l’ennesimo capitolo della triste storia della famiglia Di Lello e ora anche di quella di D’Elisa. «Fabio era sotto shock, era depresso per la perdita della moglie, andava molto spesso al cimitero, pensava giustizia non fosse stata fatta ma incontrandolo non ho mai avuto l'impressione che stesse ipotizzando una vendetta», racconta l’avvocato di Di Lello. Da quanto emerso tra l’altro, l’arresto è arrivato proprio al cimitero, quando una chiamata al 112 raccontava di un uomo confuso che si aggirava tra i dialetti del cimitero dove è sepolta la moglie. Dopo l’omicidio, aveva chiamato anche un amico per dirgli che aveva ucciso l’assassino di sua moglie e che voleva andare a salutare la sua Roberta al cimitero. Filippo Di Lello si è consegnato senza opporre resistenza al luogotenente Antonio Castrignanò, comandante della Stazione dei carabinieri di Vasto, al quale avrebbe confessato di essere stato lui a sparare a D'Elisa. Una tragedia che purtroppo si porterà dietro ancora tante polemiche e conseguenze.

FABIO DI LELLO, CHI È IL MARITO VENDICATORE DELL’OMICIDIO DI VASTO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Fabio Di Lello, un noto calciatore dilettante dell’Abruzzo, ha per sempre ieri sera “cambiato” vita: da vedovo disperato, a vedovo disperato e omicida. L’orribile storia che arriva da Vasto ha visto il suo epilogo: Roberta Smargiassi, la giovane moglie del calciatore amato da tanti nei suo paesi, in un incidente stradale perde la vita. Secondo la ricostruzione, la giovane sul suo scooter Yamaha Sh650 si scontro' con una Fiat Punto guidata da Italo D'Elisa, all'incrocio tra Corso Mazzini e Via Giulio Cesare, a Vasto. Dopo l'impatto la ragazza si schiantò contro il semaforo che regolava l'incrocio, ricadendo pesantemente sull'asfalto. Incidente tragico che però Fabio Di Lello non è mai riuscito a superare in questi mesi; nella sua carriera Di Lello ha indossato le maglie di diverse formazioni regionali. Fra queste, quelle del Casoli, della Virtus Cupello, del S.Paolo Calcio Pro Vasto e del Vasto Marina. Di Lello, partito come difensore per poi diventare attaccante, esordì ancora minorenne nel campionato nazionale di serie D con la Vastese. Le parole riportate dal marito depresso e in crisi per la morte della sua Roberta sono tormentate: «La mia Roberta mi è stata rubata, rubata ai propri sogni, ai progetti di vita, rubata al suo desiderio di essere madre, rubata al mio amore, agli amici, al suo amore per la vita, al suo sorriso, ai suoi genitori a tutti noi. Mi chiedo, dov'è giustizia? Mi rispondo, forse non esiste! Non dimentichiamo, lottiamo, perchè non ci sia più un'altra Roberta». Ieri non ce l’ha più fatta: ha preso una pistola, si è diretto al apra del paese, e ha ucciso dopo qualche scambio di parola, il giovane investitore Italo D’Elisa, che nel frattempo era sotto processo proprio per omicidio stradale reato nato da poco nell’ordinamento italiano. Fabio ha poi chiamato il suo avvocato e ha riferito che andava al cimitero per salutare Roberta l’ultima volta, lasciando l^ la pistola in una busta di plastica, come a “compimento” delle vendetta assurda e disperata.

FABIO DI LELLO, CHI È IL MARITO VENDICATORE DELL’OMICIDIO DI VASTO: L’AVVOCATO, “INVESTITORE MAI PENTITO” (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Un uomo, un calciatore che in pochi mesi ha perso tutto, forse anche la voglia di vivere: Fabio Di Lello ha ucciso ieri l’investitore di sua moglie. Una diatriba e una vicenda che purtroppo lascia il segno e che racconta di più drammi umani insieme. Il legale del killer oggi prova a difenderlo, intervistato da Radio Capital: «Italo D'Elisa, dopo aver ucciso Roberta, nell'incidente, non ha mai chiesto scusa, non ha mostrato segni di pentimento. Anzi, era strafottente con la moto. Dava fastidio al marito di Roberta. Quando lo incontrava, accelerava sotto i suoi occhi», sono le esatte parole del legale Giovanni Cerella, già legale di parte civile dopo l’incidente stradale in cui la donna aveva perso la vita, gettando il marito Fabio nello sconforto più totale. Resta comunque sbalordito per quanto possa aver fatto il suo assistito: «Fabio era sotto shock, era depresso per la perdita della moglie, andava molto spesso al cimitero - spiega ancora il legale - pensava giustizia non fosse stata fatta ma incontrandolo non ho mai avuto l'impressione che stesse ipotizzando una vendetta. Sono rimasto sbalordito quando ho saputo. Lui non aveva dimestichezza con le armi». Un delitto assurdo, un dolore enorme e tre "vittime" a loro modo: di certo, per Fabio Di Lello ora comincia un'altra vita tutta fatta di dolore, rabbia e si spera, espiazione per comprendere quanto male ha generato e che comunque non gli ridarà indietro l'amata moglie Roberta.

