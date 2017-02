FAKE NEWS/ La "bufala" della donna irachena morta perché fermata dal "muslim ban" di Trump

Ancora oggi molti media italiani riportano la notizia in evidenza, in America qualcuno invece comincia ad ammettere la bufala dietro la notizia di una donna irachena gravemente malata che doveva tornare negli Stati Uniti per delle cure, morta a causa del decreto del presidente Trump nei confronti dei cittadini di sette nazioni, tra cui appunto l'Iraq. La notizia, con tanto di foto della donna, è stata diffusa ovunque sui social network e anche dalle televisioni, così come raccontata dal figlio della donna. Mike Hager, che con la sua famiglia durante Guerra del golfo era andato a vivere negli Stati Uniti, oggi imprenditore vivente a Detroit. L'uomo ha detto che se alla madre non fosse stato vietato rientrare negli Usa, oggi non sarebbe morta, La colpa, ha aggiunto, è interamente di Trump. Ma a confutare la notizia è stato l'imam della moschea di Dearborn che ha rivelato che in realtà la donna era morta lo scorso 22 gennaio, cinque giorni prima che Trump emanasse il divieto di ingresso. Adesso cominciano ad arrivare le scuse per la bufala, comprese quelle del sito Lgbt ThinkProgress che aveva dato ampia diffusione alla notizia. Tra i tanti, la bufala era stata diffusa anche dalla Cnn.

© Riproduzione Riservata.