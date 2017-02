FESTA RADIO DEEJAY / Foto, show a Torino per i 35 anni dell'emittente (oggi, 2 febbraio 2017)

FESTA RADIO DEEJAY: LE FOTO DELLA FESTA PER I 35 ANNI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - E' stata organizzata ieri sera la festa di Radio Deejay per i 35 anni dell'emittente. Al PalaAlpitour di Torino la radio ha festeggiato con tutte le sue voci il compleanno nel corso di “Party like a Deejay”. La festa è stata raccontata in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale di Radio Deejay e in streaming in FM, sull'app e su www.deejay.it. Sul palco di di “Party like a Deejay” sono saliti Luciana Littizzetto insieme al direttore Linus e poi tutti i volti e le voci storiche di Radio Deejay: Nicola Savino, Albertino, il Trio Medusa, La Pina, Federico Russo, Rudy Zerbi, Vic o i Vitiello. La festa di Radio Deejay è durata due ore e mezza durante le quali ci sono stati anche vari momenti di musica live. Il direttore Linus ha spiegato così, in un'intervista a La Repubblica, la scelta di Torino come sede per la festa di Radio Deejay e che cosa sarebbe accaduto: "Sono anni che organizziamo questi eventi, di solito si sono sempre svolti a Milano, ma poi abbiamo deciso di portarli in giro in pellegrinaggio per l’Italia. L’anno scorso a Roma è stato molto bello, c’erano la Pausini, J-Ax, Fedez, ma in tanti dopo ci hanno anche detto che forse avevamo esagerato con gli ospiti musicali. E’ stato un piccolo errore e rimedieremo a Torino, proveremo a contenerci. In effetti può sembrare una cosa da setta, ma la gente vuole i protagonisti di Radio Deejay. Mi immagino uno che non segue tanto la radio e si ritrova alla festa al Pala Alpitour. Potrebbe non capire nulla (ride)". CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO

