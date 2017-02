GIVENCHY / Riccardo Tisci in arrivo da Versace? Dice addio dopo 12 anni alla maison francese (Oggi, 2 febbraio 2017)

GIVENCHY: RICCARDO TISCI DICE ADDIO DOPO 12 ANNI ALLA MAISON FRANCESE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Riccardo Tisci ha lasciato Givenchy: il direttore creativo, che aveva trasformato il marchio francese riportandolo al successo, potrebbe passare a Versace. Ma andiamo con ordine, partendo dalle notizie ufficiali, prima di passare alle indiscrezioni. In un comunicato congiunto con Givenchy lo stilista ha annunciato la separazione: «Provo un enorme affetto per la maison Givenchy e per il suo meraviglioso team. Voglio ringraziare la LVMH e Monsieur Bernard Arnault per avermi offerto questa piattaforma da cui esprimermi per tutti questi anni. Ora però deisdero concentrarmi sui miei interessi e sulle mie passioni». Gli ha fatto eco Bernard Arnault, che ha ringraziato Riccardo Tisci: «La storia che Riccardo ha scritto in questi anni da Givenchy rappresenta un'incredibile visione per su cui fare leva per il successo della maison, e desidero ringraziarlo con tutto il cuore per il sostegno dato alla maison».

GIVENCHY: RICCARDO TISCI, IN ARRIVO DA VERSACE? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - La separazione tra Riccardo Tisci e Givenchy è stata sancita lo scorso 31 gennaio al termine del contratto che legava le parti. La collezione invernale, che verrà mostrata privatamente ai compratori dalla maison francese, sarà realizzata dal team interno. Non è ancora chiaro, dunque, chi prenderà il posto di Riccardo Tisci in Givenchy dopo il suo addio. Il brand grazie a lui ha raggiunto livelli notevoli, anche per la capacità di scegliere i testimonial giusti: da Beyoncé, che lo ha citato in Formation, a Julia Roberts. Chi raccoglierà la sua eredità? Non mancano, invece, le voci sul futuro dello stilista 42enne. Come riportato da La Repubblica, da tempo si parla di un arrivo da Versace e, salvo clamorosi colpi di scena, il "matrimonio" dovrebbe andare in porto. Nota è la stima reciproca che lega Riccardo Tisci e Donatella Versace, che ha posato come testimonial nel 2015 per la campagna di Givenchy.

