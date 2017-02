ILDE TERRACCIANO / L'ex sposa bambina, venduta ad un boss dalla madre per 50mila lire (La vita in diretta, oggi 2 febbraio 2017)

ILDE TERRACCIANO, L’EX SPOSA BAMBINA VENDUTA DALLA MADRE AD UN UOMO VIOLENTO E CRIMINALE (LA VITA IN DIRETTA, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - A La Vita in Diretta, oggi Cristina Parodi ha ospitato Ilde Terracciano, l'ex sposa bambina data in moglie dalla madre a soli 12 anni, dopo la morte del padre, ad un uomo violento, legato alla criminalità organizzata. Siamo nel Napoletano, oggi Ilde ha 59 anni ma non dimentica quanto vissuto e lo ha raccontato in lacrime alla trasmissione di Rai1. Aveva solo 12 anni quando è stata venduta per la somma di appena 50 mila lire, dalla madre, ad un uomo pregiudicato. Precedentemente la donna, intenta a risposarsi, aveva tentato di cederla in moglie al fratello (zio di Ilde), prima di finire nelle mani di un uomo molto più grande di lei e dalla vita non proprio limpida. Mai stata realmente bambina, oggi Ilde Terracciano sta per diventare nonna, ma il passato è ancora inciso sulla sua pelle, un passato condito da violenze, carcere e poi finalmente l'uscita dal tunnel di sofferenza nel quale era finita quando era appena una bambina. Ciò che le manca ora è la possibilità di perdonare la madre, la donna che le ha rovinato la vita, come ha raccontato al programma di Rai 1: "Ho fatto un percorso molto brutto ma non era la mia vita", ha commentato in lacrime Ilde Terracciano. Avrebbe desiderato sposarsi e scegliere lei chi amare, "invece mi sono aggrappata", ha aggiunto. Per lei, dopo una vita tormentata, è finalmente giunto il momento del riscatto. Il suo messaggio oggi, è carico di speranza ed è rivolto a tutte quelle donne vittime di violenza: "Bisogna rialzarsi, tenerci per mano e avere la forza. Bisogna scappare dagli uomini violenti e andare avanti, soprattutto per i figli". Scappare a piedi nudi, proprio come cita il titolo del suo libro nel quale è racchiusa la sua esistenza, da quando sposa bambina, rinunciò per sempre alla giovinezza, fino all'uscita di una spirale di dolore e al riscatto che oggi può vivere al fianco di un uomo che la ama davvero. "E' stato Dio a non farmi morire", ha dichiarato al cospetto della padrona di casa, per poi rivelare di aver scritto una lettera anche a Papa Francesco, affidata alla voce di Cristina Parodi.

