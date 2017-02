INCIDENTE STRADALE/ Crespignaga: auto contro suv, grave 18enne (Ultime notizie oggi, 2 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE CRESPIGNAGA: SCONTRO IN AUTO, GRAVE 18ENNE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera in provincia di Treviso, a Crespignaga. Secondo quanto riportato da Oggi Treviso in uno schianto in auto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 18 anni. L'incidente stradale si è verificato in centro. Il 18enne era a bordo della sua Fiat Punto e stava percorrendo via Bassanese, quando si è scontrato con un suv guidato da un uomo che è rimasto ferito in modo non grave. Dopo lo schianto il ragazzo è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Montebelluna, dove si trova ricoverato. Per estrarre il ragazzo dalla macchina sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato coi sanitari del 118 per le operazioni di soccorso. Non sono note la momento le cause che hanno provocato lo scontro. Sul luogo dell'incidente stradale è arrivata anche la polizia stradale che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica dello scontro.

