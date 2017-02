ISABELLA NOVENTA / News, spunta un video inedito che incastrerebbe Debora Sorgato (Ultime notizie oggi, 2 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, VIDEO INEDITO NEL CORSO DELL’UDIENZA PRELIMINARE INCASTRA DEBORA SORGATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Nel primo pomeriggio di ieri ha preso il via l'udienza preliminare per il delitto di Isabella Noventa, la segretaria 55enne uccisa in circostanze misteriose la notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio dello scorso anno. Per l'omicidio volontario della donna sono accusati la tabaccaia veneziana Manuela Cacco insieme ai due fratelli, Freddy e Debora Sorgato, in merito ai quali si attende la decisione del gup di Padova Tecla Cesaro che dovrà esprimersi sul loro rinvio a giudizio. L'udienza di ieri, infatti, si è conclusa con un colpo di scena, in attesa della sua ripresa prevista per il prossimo venerdì 3 febbraio, a partire dalle ore 13:00. Come riporta PadovaOggi.it, in aula il pm Giorgio Falcone ha svelato alcuni frame inediti tratti da un video delle telecamere della polizia locale di Noventa Padovana e finora mai acquisiti. Dalle immagini trasmesse si noterebbe la presenza di Debora Sorgato a bordo della sua auto la notte del 15 gennaio 2016. La donna non sarebbe da sola ma insieme a lei ci sarebbe un'altra persona. Queste immagini smentirebbero categoricamente la tesi avanzata nei giorni scorsi dalla sorella di Freddy Sorgato, la quale aveva scritto agli inquirenti sostenendo di essere stata a casa a dormire mentre Isabella Noventa spariva misteriosamente. Come spiegato dall'avvocato Balduin che rappresenta gli interessi della famiglia della vittima, il pm, sollecitato dalla difesa dell'autotrasportare indagato e che sosteneva come in auto ci fosse una sola persona, avrebbe chiesto alla squadra mobile di acquisire le registrazioni. Da qui la scoperta di una telecamera mai controllata finora e dalla quale sarebbero stati estrapolati i frame resi noti ieri. A detta dell'avvocato Balduin, la seconda persona ripresa sarebbe quasi certamente Freddy e nel bagagliaio della vettura potrebbe esserci stato il corpo della povera Isabella Noventa. Negli stessi momenti in cui veniva ripresa l'auto con Debora e la seconda persona a bordo, Manuela Cacco si sarebbe trovata da tutt'altra parte e questo andrebbe a confermare le dichiarazioni della tabaccaia, l'unica ad aver finora collaborato con gli inquirenti. L'ulteriore novità emersa nella prima parte dell'udienza preliminare è stata relativa al cambio di imputazione a carico di tutti e tre gli indagati per i quali si è passati dal semplice occultamento a sottrazione e soppressione di cadavere. Secondo l'accusa, i due fratelli Sorgato non si sarebbero limitati ad occultare il corpo di Isabella Noventa ma lo avrebbero addirittura distrutto.

