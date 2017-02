Katia e Teresa Bidognetti / Arrestate figlie del boss del clan di camorra: blitz contro i Casalesi, in carcere anche la nuora (Oggi, 2 febbraio 2017)

KATIA E TERESA BIDOGNETTI: FIGLIE DEL BOSS DEL CLAN DI CAMORRA ARRESTATE. BLITZ CONTRO I CASALESI, IN CARCERE ANCHE LA NUORA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Katia e Teresa Bidognetti, figlie dello storico boss del clan di camorra dei Casalesi, sono finite rispettivamente in carcere e ai domiciliari in seguito ad un blitz della Polizia di Stato di Caserta, del Centro Operativo D.I.A. di Napoli, con la collaborazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia e dei Carabinieri di Casal di Principe. Le indagini si sono concentrate sulle attività illecite del clan. L'ordinanza di custodia cautelare non è scattata per Teresa Bidognetti, perché è in attesa di un bambino. Misura restrittiva in carcere anche per la nuora di Francesco Bidognetti, Orietta Verso, moglie del secondogenito Raffaele, detto ’o Puffo. Tutte e tre le donne erano incensurate, ma ricoprivano un ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione criminale finita nel mirino delle forze dell'ordine. In manette anche Vincenzo Bidognetti, che non è imparentato con il boss, ma faceva da tramite con gli affiliati. Allo stesso capoclan, rinchiuso al 41bis, è stata notificata nel carcere dell'Aquila una misura cautelare. In totale 29 persone sono finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari: sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsioni, commesse con l'aggravante della metodologia camorristica.

KATIA E TERESA BIDOGNETTI: FIGLIE DEL BOSS DEL CLAN DI CAMORRA ARRESTATE. BLITZ CONTRO I CASALESI, IN CARCERE ANCHE LA NUORA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Per il buon esito delle indagini e dell'operazione congiunta di Dia, polizia e carabinieri tra Caserta e Formia sono state determinanti le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra cui la madre di Katia e Teresa Bidognetti. Fondamentali anche le intercettazioni avvenute in carcere, quelle telefoniche, ambientali e telematiche. L'inchiesta ha messo in luce il ruolo di Katia Bidognetti, che ancor già della sorella riceveva ordini dal padre, soprannominato "Cicciotto 'e mezzanotte", per la gestione delle attività illecite del clan. I due comunicavano con una forma di linguaggio criptico. Sono emerse anche agghiaccianti frasi rivolte da Katia al padre in merito alla madre Maria Carrino e alla famiglia materna: per la 35enne la zia e la cugina sarebbero dovute morire. E, infatti, il 30 maggio 2008 - come rievocato dal Corriere della Sera - alcuni emissari del clan tentarono di assassinare le due donne.

